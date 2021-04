Rechter verwijst zaak rellen Hoogersmilde naar meervoudige kamer

De zaken van de twee mannen van 20 en 31 jaar uit Hoogersmilde, die verdacht worden van betrokkenheid bij ongeregeldheden rond de jaarwisseling in hun woonplaats, worden behandeld door de meervoudige kamer. De politierechter vindt de zaken te complex. Meerdere rechters moeten zich hier nu over buigen.

Beide mannen worden verdacht van brandstichting en vernieling. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de jongste ook opruiing. De politierechter vond het dossier niet compleet; het riep bij haar te veel vragen op. Ze besliste dat drie agenten, twee getuigen en de twee verdachten opnieuw moeten worden gehoord bij de rechter-commissaris.

De twee getuigen zijn niet eerder door de politie gehoord. De bevindingen van de agenten in het dossier sloten niet op elkaar aan of spraken elkaar zelfs tegen. Van de ongeregeldheden zijn camerabeelden die in het dossier zijn uitgeschreven. Daarvan ontbreken beelden, de rechter wil die alsnog aan het dossier toegevoegd zien.

Handboeien vernield

Beide mannen werden begin januari aangehouden. De jongste werd op 31 december al opgepakt en in de boeien geslagen, maar wist nog te ontkomen. Hij vernielde de handboeien en werd later thuis alsnog opgepakt. De politie en de mobiele eenheid hadden die avond hun handen vol aan de ongeregeldheden in het dorp. Een caravan en een sloopauto gingen in vlammen op. Agenten werden bekogeld met bierflessen en beschoten met vuurwerk. De 20-jarige zou meegeholpen hebben om de sloopauto in de vuurzee te drukken. Daarbij zou hij anderen hebben opgeroepen geweld te plegen tegen het openbaar gezag.

Aangifte gemeente

De sloopauto werd gehaald door de 31-jarige. Hij had een trekhaak achter zijn auto en wist nog ergens een crossauto te staan. "Hij werd overgehaald door de groep", zei zijn advocaat. Maar hoe dat exact is gegaan en hoe groot de rol was van beide mannen, moet blijken uit de extra verhoren die volgens de rechter waarschijnlijk in juni worden afgenomen.

De gemeente Midden-Drenthe deed op 17 februari aangifte van de vernieling van het wegdek die door de brand is ontstaan. De gemeente wil de schade van ruim 8.900 euro op de verdachten verhalen. Het OM voegde die aangifte de avond voor de zitting pas toe aan het dossier. Die late actie viel bij de politierechter verkeerd. De officier van justitie trok zich de kritiek aan. "Ik kan een boekje opendoen over alle kritiek die het OM te verduren krijgt, maar dat doe ik niet."

Voor hoelang de zaak wordt uitgesteld is niet bekend. "Maar ik zet er druk op", beloofde de rechter.

