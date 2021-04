Stichting PEN EM wil op vliegveld Eelde elektrisch vliegen aanjagen

PEN EM, een stichting die de introductie van elektrische passagiersvluchten wil versnellen en bevorderen, is sinds 1 april gevestigd op het vliegveld in Eelde. In de toekomst wil de stichting een eigen maatschappij opzetten, om passagiers nationaal en internationaal op een duurzame manier te kunnen vervoeren.

De oprichters van PEN EM (Providing Efficient New Energy Mobility) zijn Gerben Broekema, Norbert Zoet, Rob Wolleswinkel en Jochem Croon, met jarenlange ervaring in de luchtvaartsector.

0.0 Aviation

Croon: "Elektrisch vliegen, of zoals wij het noemen 0.0 Aviation, heeft vele voordelen. Het is milieu-efficiënter, het zorgt voor minder overlast en het maakt vliegen op minder drukke routes ook rendabel, waardoor de bereikbaarheid van regio's wordt verbeterd. Wij zien dit echt als de toekomst voor passagiersvervoer."

De reden dat er tot nu toe nog geen elektrische passagiersvluchten vliegen, heeft volgens Croon te maken met de technische ontwikkeling. "Het is al wel mogelijk, maar nog niet met vliegtuigen met meer passagiers. Dat gaat wel komen, op redelijk afzienbare termijn."

Voorbereiden

In 2025-2026 zouden de eerste gecertificeerde elektrische passagiersvliegtuigen door fabrikanten geleverd kunnen worden, maar of ze dan ook al op Eelde staan, is de vraag. Volgens Croon is het wel nodig dat de luchtvaart zich gaat voorbereiden op deze ontwikkeling. "De stichting is opgestart met als doel het aanjagen van het elektrisch vliegen. Dus we willen onderzoek verrichten, informatie verstrekken en mensen bij elkaar brengen. Je moet nu al gaan nadenken wat operationeel gezien nodig is en wat het de maatschappij kan brengen."

Wanneer er dan echt gevlogen kan gaan worden met elektrische passagiersvliegtuigen is het de ambitie om dat zowel nationaal als internationaal te doen. "Dat zal dan eerst over korte afstanden zijn", vertelt Croon.

Eelde

PEN EM heeft nadrukkelijk gekozen voor Groningen Airport Eelde als locatie om zich te vestigen. Jochem Croon: "Voor ons is dit een hele logische plek: op een luchthaven en midden in de waterstofregio van Nederland. Noord-Nederland is koploper in de transitie naar duurzame energiesystemen, met name op het vlak van waterstof, en dat zal optimale synergie opleveren."