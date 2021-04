Terrassen en winkels vanaf 21 april mogelijk weer open

Op zonnige dagen is het extra terras op de Kop van de Vaart in Assen een hotspot (Rechten: Ronald Obbes)

Ook de avondklok gaat er mogelijk af, meldt de NOS, al is nog niet duidelijk of dat ook vanaf 21 april gaat gebeuren. Het Outbreak Management Team (OMT) beoordeelt het plan en bespreekt dit zondag in het Catshuis.

Het kabinet wil daarnaast dat studenten in het hoger onderwijs weer fysiek naar college kunnen. Zij moeten dan vooraf getest worden en zich houden aan de coronaregels, zoals het houden van 1,5 meter afstand. Ook voor winkels wordt wellicht meer mogelijk, maar ingewijden twijfelen nog of die versoepeling de eindstreep haalt.

Persconferentie

Dinsdag geven demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge weer een persconferentie. Zij zullen dan een plan ontvouwen om stapsgewijs de samenleving te heropenen. Het volgende 'weegmoment' is twee weken later, dan wordt duidelijk wat er in de meivakantie mogelijk is. Het kabinet hoopt dat in de zomerperiode weinig tot geen beperkingen meer hoeven te gelden.

Minister Ferd Grapperhaus sprak dinsdag weer met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Na afloop zei hij al dat het kabinet werkt aan een openingsplan.