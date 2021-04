Corona: 136 nieuwe besmettingen in Drenthe

Het gemiddelde van de laatste zeven dagen, inclusief vandaag, ligt in onze provincie op 137 nieuwe besmettingen per dag.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen gemeld in de gemeente Emmen (35), gevolgd door Assen (16) en Coevorden (16). Ook werd er één patiënt uit de gemeente Borger-Odoorn met corona in het ziekenhuis opgenomen. Er werden drie nieuwe overlijdens geteld, in de gemeenten Coevorden (2) en Emmen (1).

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 07-04-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1154 (+15) 5 20 Assen 3004 (+16) 47 14 Borger-Odoorn 1277 (+7) 25 (+1) 14 Coevorden 2440 (+16) 50 30 (+2) Emmen 7528 (+35) 126 71 (+1) Hoogeveen 3784 (+12) 63 40 Meppel 1881 (+8) 23 25 Midden-Drenthe 1668 (+6) 28 28 Noordenveld 1395 (+5) 24 26 Tynaarlo 1262 (+3) 18 21 Westerveld 794 (+5) 13 20 De Wolden 1502 (+8) 29 22 Onbekend 59 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn sinds gisterochtend 6409 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is aanzienlijk minder dan op voorgaande woensdagen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 46.923 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 6703 per dag. Het gemiddelde daalt woensdag voor de zesde achtereenvolgende dag. Het is niet duidelijk in hoeverre die daling met het paasweekeinde te maken heeft. Tot aan vorige week steeg het aantal positieve tests. Het is vaker gebeurd dat de cijfers daarna even een pas op de plaats maakten, om vervolgens verder omhoog te gaan.

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. Afgelopen etmaal is het overlijden van 23 coronapatiënten gemeld aan het RIVM. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want die meldingen komen soms pas na een tijdje binnen. In de afgelopen week zijn 136 sterfgevallen gemeld, gemiddeld iets minder dan twintig per dag. Dat is het laagste peil sinds 12 oktober. Rond de jaarwisseling, toen de vaccinatiecampagne begon, waren er soms meer dan 150 sterfgevallen door het coronavirus per dag.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn 1,3 miljoen Nederlanders positief getest. Het officiële dodental door corona staat op 16.682. De werkelijke aantallen liggen hoger.

Landelijk ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw toegenomen. Inmiddels staat de teller op 2558, dat zijn er 60 meer dan gisteren. Het gaat om het hoogste aantal sinds 12 januari.

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen nu 776 coronapatiënten op de intensive cares (ic's), een stijging van 26 ten opzichte van de voorgaande dag. De laatste keer dat de bezetting op ic's zo hoog was, was eind april vorig jaar.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1782 coronapatiënten. Dat betekent een toename van 34.

Het LCPS gaat al langere tijd uit van een stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, mede door de oprukkende Britse variant van het virus. Onlangs hebben ziekenhuizen de capaciteit op de ic's uitgebreid om dit op te kunnen vangen. "De instroom van covidpatiënten en de bezetting in de ziekenhuizen zijn in de afgelopen week verder gestegen. Deze stijging verloopt conform onze eerdere voorspelling", aldus het centrum in een toelichting.