SGP stelt Kamervragen over prostitutie in Meppel

De SGP wil opheldering over uitbreiding van het gebied voor prostitutiebedrijven in de Voorstraat in Meppel. De partij heeft Kamervragen gesteld aan ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

"Het gaat ons erom dat er twee prostitutiebedrijven in een woonwijk gevestigd zijn", vertelt Esther Stigter, beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie van de SGP. "Meppel denkt aan een nieuwe vergunning, terwijl deze bedrijven gevestigd zijn in een woonwijk. Prostitutie brengt misbruik en drugsgebruik met zich mee. Wij willen graag opgehelderd zien of dat moet in een woonwijk."

Nulbeleid

Meppel worstelt met de nieuwe vergunningen vanwege veranderingen in de landelijke en Europese wetgeving. "Maar gewoon teruggaan naar nul vergunningen wordt momenteel niet besproken, omdat je volgens de burgemeester van Meppel te maken hebt met een minimaal aantal toewijzingen", vervolgt Stigter. "De SGP wil dat nul vergunningen ook een optie is."

Stigter hoopt op een spoedig antwoord van de ministers. "Deze vragen zijn bij ons terechtgekomen via burgers. Iemand heeft het naar ons gemaild en dat vinden wij erg prettig. We weten zelf niet alles, maar als mensen vragen hebben kunnen wij het bij de minister neerleggen. Daarom zou het fijn zijn als we ook snel kunnen antwoorden. Meestal lukt het de ministers wel binnen drie weken, maar kabinet is echter demissionair en daardoor kijkt het allemaal iets langer te duren."

Nieuwe vergunningen

Dat de gemeente wil een groter gebied in de Voorstraat wil aanwijzen heeft te maken met vergunningen. Voor een prostitutiebedrijf heb je net als voor een gokinrichting of coffeeshop een 'schaarse vergunning' nodig. Het Europees Hof heeft bepaald dat deze niet zomaar vergeven mag worden aan de huidige vergunninghouder. Aanvragers moeten met een plan komen en degenen met het beste plan krijgen de vergunning.

De rechter heeft ook aangegeven dat de gemeente een gebied mag aanwijzen waarbinnen prostitutiebedrijven zich mogen vestigen. Dit gebied moet groter zijn dan de bestaande locaties van de bedrijven, zodat er keuze is voor de aanvragers.

