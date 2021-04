Djammen: Danytha rapt haar problemen de wereld uit

"Qua genre zeg ik vaak wel gewoon alternatieve hiphop met diepgang. Dat is waar ik voor sta", aldus Danytha.

Hiphop als genezing

Zoals veel jonge mensen worstelde ook Danytha met problemen. De problemen ontkennen en eraan voorbij gaan werkten niet. Ze omzetten in iets creatiefs, in haar geval hiphop, bleek een veel betere oplossing. "Het is voor mij echt een soort van therapie geweest om sterker te staan met waar ik nu mee deal." Zonder al te veel op details in te gaan legt de jonge rapster (en danseres) uit dat ze zichzelf terug aan het vinden is door de muziek. "Ik was voornamelijk mezelf kwijt, lichamelijk en geestelijk."

Door teksten te schrijven en samen met haar producer te werken aan muziek kreeg ze langzaamaan weer wat meer grip op haar leven. Ook het delen van de muziek met andere mensen hielp. "Dat ze me konden begrijpen en dat ik daardoor mezelf ook weer kon begrijpen."

Kracht

Muziek en dans, geven energie aan de jonge hiphopster. Maar het moet dus wel een boodschap hebben. Dat trekt haar zo aan het maken van muziek. "Het is een soort reflectiemoment dat me continu weer positieve energie en kracht geeft. Dat is waarom ik het gewoon doe."

Hit the North

De afgelopen vijf weken hebben we alle artiesten de revue laten passeren die geselecteerd zijn voor Hit the North, het talentontwikkelingstraject van Eurosonic. Danytha is de laatste van die zes. Ze krijgt professionele muzikale begeleiding vanuit Eurosonic Noorderslag. "Het is een traject van een jaar", vertelt ze. "Normaal gesproken doe je ook veel optredens, maar met corona is dat wat lastiger. Ik heb een coach toegewezen gekregen om mij te ondersteunen in bepaalde dingen die ik wil gaan doen, waaronder een EP-release. We gaan ook samenkomen in de vorm van bootcamps." Na een jaar coaching speelt de hele Drentse delegatie volgend jaar op Eurosonic Noorderslag.

Haar EP komt, als het meezit, in de zomer uit.