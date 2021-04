Taakstraf voor dronken rijder die doorreed na ongeval Emmen

Een 26-jarige man uit Emmer-Compascuum moet voor dronken rijden en doorrijden na het veroorzaken van een ongeval in Emmen een taakstraf van veertig uur uitvoeren. De man is eveneens de komende negen maanden zijn rijbewijs kwijt.

De Emmer-Compascumer botste op 15 december 2019 op de Houtweg in Emmen op een andere wagen. Beide bestuurders stapten uit hun auto, keken elkaar even aan en vervolgens vertrok de 26-jarige. Op zitting hield de man vol dat niet hij, maar een vriend de bestuurder was. Die vriend werd door de rechter op zitting gehoord. Ook de vriend vertelde dat hij diegene was die reed. Maar hij had wel gegevens uitgewisseld met de andere bestuurder. Hij sloeg die gegevens op in zijn telefoon. Daarna hoorde hij niets meer van de ander.

Herkenning

Die gegevens kon hij niet meer laten zien, omdat hij een nieuwe telefoon had. Een getuige van het ongeval in Emmen verklaarde bij de politie dat hij twee bestuurders na de botsing zag uitstappen, maar eentje stapte vrijwel direct weer in en reed weg. Deze getuige en de bestuurder van de andere auto gaven een goede omschrijving van de andere bestuurder. Via het kenteken kwamen de agenten bij de man in Emmer-Compascuum uit. Hij moest blazen. Daaruit bleek dat hij onder invloed verkeerde.

Ongeloofwaardig

Het verhaal van de vriend die volhield dat hij reed, geloofde de rechter in zijn geheel niet. Het kwam niet overeen met de verklaring van de getuige dat er geen gegevens werden uitgewisseld. Bovendien werd de man uit Emmer-Compascuum op de foto aangewezen als de bestuurder van de auto die na de botsing vrijwel direct doorreed. De getuige op zitting zou dan meineed hebben gepleegd. Hierop staat een maximale celstraf van zes jaar. De officier van justitie overweegt een vervolging.