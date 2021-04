Steeds meer miljoenenwoningen, vooral in Noord-Drenthe

Het aantal woningen met een waarde van een miljoen euro of meer in Nederland groeit: eind 2019 waren het er zo'n 60.000, eind 2020 waren het er meer dan 84.000. Een stijging van zo'n 40 procent. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa, een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de waardering van onroerend goed. Niet eerder was de stijging in één jaar zo groot.

Ook in Drenthe is het aantal miljoenenwoningen gestegen en dan met name in de regio Noord-Drenthe. Eind 2019 waren daar 60 miljoenenwoningen, eind 2020 is dat gestegen tot 110. Dat is een stijging van ruim 83 procent. De enige andere regio's in Nederland waar de stijging groter dan 80 procent is zijn Noord-Friesland, Noord-Overijssel, Zuidwest-Gelderland en Midden-Limburg, op onderstaande kaart donkerblauw gekleurd.

Ook in de twee andere onderzochte Drentse regio's is het aantal miljoenenwoningen gestegen: in Zuidoost-Drenthe van twintig naar dertig en in Zuidwest-Drenthe van veertig naar zestig woningen. In beide regio's is het aantal miljoenenwoningen dus met 50 procent gestegen.

Op onderstaande kaart zie je de toename in het aantal miljoenenwoningen tussen eind 2019 en eind 2020 per regio. Klik op de regio voor meer informatie (verhaal gaat verder onder het kaartje):

Stijgende huizenprijzen

De voornaamste reden voor de toename van miljoenenwoningen? De stijgende huizenprijzen. Er is dan ook al zeven jaar op rij een verband zichtbaar tussen de stijgende huizenprijzen en het aantal miljoenenwoningen.

In 2013 lag het aantal miljoenenwoningen nog op ruim 14.000. Dat is eind 2020 dus gestegen naar meer dan 84.000. Sinds 2013 zijn de huizenprijzen ook met 60 procent gestegen, aldus Calcasa. In het afgelopen jaar stegen de prijzen met 10 procent.

Koopwoningen

Als je het aantal miljoenenwoningen afzet tegen het aantal koopwoningen, zijn er in Nederland 18,7 miljoenenwoningen per duizend koopwoningen te vinden. Dat aantal ligt in Drenthe een stuk lager. Per duizend koopwoningen zijn er in Noord-Drenthe bijna twee miljoenenwoningen, in Zuidoost-Drenthe iets meer dan een halve miljoenenwoning en in Zuidwest-Drenthe iets meer dan anderhalve miljoenenwoning.

In de Gooi- en Vechtstreek ligt dit cijfer het hoogst van Nederland: daar zijn per duizend koopwoningen meer dan 115 miljoenenwoningen. Ook in de regio Haarlem is dat aantal relatief hoog, met ruim 113 miljoenenwoningen.