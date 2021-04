Forellen uitgezet voor 70 kilometer lange reis richting Waddenzee

"Als we uiteindelijk in de Waddenzee zien dat de populatie omhoog gaat, dan zijn we op de goede weg", vertelt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging.

Zoet naar zout

Maar het begint allemaal in het zoete water, dat is de plek waar zeeforellen geboren worden. "Als de forellen een jaar oud zijn verlaten ze het gebied en trekken ze stroomafwaarts richting de Waddenzee", legt Van der Heij uit. Als de vissen eitjes willen leggen, zwemmen ze weer terug richting het zoete water.

Die 70 kilometer lange zwemroute richting de Waddenzee was jarenlang een groot probleem voor de vissen. Door obstakels zoals de bouw van dijken en dammen konden ze niet richting de Waddenzee komen. "Men is de afgelopen tien jaar bezig geweest om die barrières passeerbaar te maken voor de vis. Dus daarom kunnen wij ze hier nu met een goed gevoel uitzetten", aldus Van der Heij.

Vis en chips

Om te kijken of de vissen nu met succes de afstand richting de Waddenzee kunnen afleggen krijgen ze voor ze losgelaten worden een chip ingebracht. "We verdoven ze eerst, want de bedoeling is dat het visje er geen last van heeft", vertelt Marcus de Boer van Sportvisserij Nederland. Als een soort vis-chirurg snijdt hij de vissen vandaag een klein beetje open zodat de chip erin kan.

"De vis moet minimaal 15 centimeter groot zijn en een bepaald gewicht hebben, dan zijn ze sterk genoeg om een zendertje te dragen", legt De Boer uit. "Als de vissen langs de stations zwemmen die het signaal oppikt, kunnen wij zo de vissen individueel volgen", voegt Van der Heij daaraan toe. "En zo checken wij dus of ze langs die barrières kunnen."

Marcus de Boer van Sportvisserij Nederland zet een chip in een van de forellen (Rechten: RTV Drenthe/Marc Ringenier)

Dit project, dat nu vijf jaar loopt, is afgekeken uit Denemarken. Daar hebben natuurorganisaties twintig jaar lang forellen uitgezet om zo de populatie weer op te krikken. Volgens Van der Heij van de Waddenvereniging is de vissoort belangrijk voor het ecosysteem en is het dier ook weer voedsel voor andere vissen in het systeem.

Maar het project in Denemarken leert ook dat meer forel niet alleen gunstig is voor het ecosysteem. "Daar hebben ze sportvistoerisme op basis van zeeforel gecreëerd", weet De Boer te vertellen. "Daar komen nu duizenden vissers op af. Dus ze hebben bewezen dat het niet alleen werkt voor het ecologisch herstel, maar ook de economie profiteert ervan."

Lange adem

Sportvisserij Nederland hoopt dan ook dat op de lange termijn ook Nederlandse sportvissers weer kunnen hengelen naar forel. Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren. "We willen dit opschalen. Volgend jaar zetten we als het goed is 1500 vissen uit", aldus De Boer.

"Bij dit soort projecten moet je niet schrikken dat je er twintig jaar mee bezig bent", vult Van der Heij aan. "We zitten nu in jaar vijf. We kijken nu ook stiekem of we al een paar vissen terugzien. Maar goed, met Denemarken in ons achterhoofd houden we er rekening mee dat we nog wel een tijdje bezig zijn."