Grote vraag naar hoveniers in Drenthe: 'Ik zit tot oktober vol'

Vincent van Loenen is een van die honderden hoveniers in Drenthe. Hij staat bij een klant in de tuin in Meppel, druk bezig met een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Begin dit jaar besloot de hovenier om volledig voor zichzelf te beginnen. "Dat was denk ik een heel goede keuze van mij", lacht Van Loenen.

De vraag naar hoveniers in Drenthe blijft maar toenemen en dus stroomt de agenda van Van Loenen vol. "Ik moet mensen nu heel vaak 'nee' verkopen. Dit voorjaar zit ik al helemaal vol. Ik ben zelfs in oktober aan het plannen nu voor nieuwe aanlegklussen. Vol genoeg, zeg maar."

Groeiende huizenmarkt

Mensen zijn uitgekeken op hun tuin door het vele thuiszitten tijdens de coronacrisis en willen graag wat anders. "Maar dat is niet het enige. Ook de huizenmarkt blijft maar groeien. Mensen kopen iets nieuws en willen dan ook een vernieuwde tuin. Dus de renovatie en het aanleggen van nieuwe tuinen is booming business", legt de hovenier uit.

Afwisseling

Ondanks dat het af en toe flink regent, geniet Van Loenen volop in de tuin. "Je ziet van alles groeien en bloeien, bent bezig met beplanting of graszoden en ondertussen geniet je van de natuur." Maar ook de afwisseling in het werk vindt hij leuk. "De ene dag ben je bezig met bestrating en de andere dag met het snoeien van een haag. Elke dag is gewoon anders."

Volledig zelfstandig worden is natuurlijk altijd een risico. Ondanks de grote vraag naar nieuwe tuinen blijft dat risico altijd aanwezig, denkt de hovenier. "Het is nu natuurlijk heel druk, maar dat kan in de toekomst wel anders zijn. Maar zolang ik goed werk lever en de klant tevreden houd, blijft er vast genoeg werk voor mij."

Handen te kort

Landelijk nam het aantal groenvoorzieningsbedrijven, waar hoveniers onder vallen, sinds 2016 met ongeveer een derde toe. Begin dit jaar telde Nederland ruim dertienduizend van dit soort bedrijven, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Ondanks de groei zegt de branche nog steeds handen tekort te komen.