Tiny house past niet in het straatje volgens buren in Dalerpeel

Buurtbewoners zijn niet blij met een tiny house aan de Vlonder in Dalerpeel. Volgens hen past de kleine woning niet in het plaatje van de wijk. Tien omwonenden dienden bij de gemeente een bezwaar in tegen de bouwvergunning, maar het huisje staat er nu toch.

De Vlonder in Dalerpeel is een kronkelstraat met veel nieuwe, vrijstaande woningen. In januari stond daar opeens, op een vrije hoekkavel aan het eind van de straat, een tiny house tussen. Tot afkeer van de buren.

'Verijdelde bouwunit'

Gert en Ellen van den Brink wonen naast de nieuwkomer. Ze vinden dat het huis niet in de wijk hoort. "Overal staan huizen zoals het onze", vertelt Ellen van den Brink. "Daar past zo'n verijdelde bouwunit niet bij. Ik heb een kapsalon aan huis en klanten vroegen al aan mij of ik op de camping sta. Verre van fijn als je voor je duurbetaalde woning staat."

Daarnaast vrezen ze dat de waarde van hun woning daalt. "Als we onze woning nu zouden willen verkopen", stelt Gert van den Brink, "dan raken we hem niet kwijt. Niemand wil hier naast zoiets wonen."

Overbuurman Patrick Vos liet vorig jaar met zijn vrouw hun woning bouwen. Hij kijkt vanuit zijn woonkamer uit op het gebouwtje van ongeveer 12 bij 3 meter. "Als ik dat toen had geweten, dat er een tiny house tegenover ons zou komen, hadden we hier niet gewoond."

Bestemmingsplan

Alle directe omwonenden hebben niet lang geleden hun woningen laten bouwen aan de Vlonder. Daarbij werd er door de welstandscommissie van de gemeente op gelet of de woning in het bestemmingsplan past en of de plannen voldoen aan de bouwtechnische eisen en de stijl van de buurt. Niet alle bouwplannen waren daardoor mogelijk. Nu verbaast het de bewoners dat er wel een afwijkende tiny house mag komen.

Vrijere welstandscommissie

Dat dit nu wel kan, komt volgens wethouder Jeroen Huizing doordat de welstandcommissie zich niet aan strenge eisen hoeft te binden. De adviserende organisatie Het Oversticht, dat bouwplannen beoordeelt, kan hiermee haar eigen deskundigheid meer inzetten. "Als een bouwplan misschien niet helemaal aan het bestemmingsplan voldoet, maar volgens de organisatie wel past op die plek, kan het alsnog goedgekeurd worden", legt Huizing uit.

Dat een tiny house aanzienlijk kleiner is, maakt daarbij niet uit. Huizing: "Gelet op het bestemmingsplan kunnen huizen wel te groot zijn, maar niet te klein." Het object aan de Vlonder is van andere materialen gemaakt, maar heeft wel dezelfde kleurtinten als de woningen eromheen.

Communicatie met gemeente

Pas in januari diende Gert van den Brink samen met negen andere omwonenden bezwaar in tegen de verleende vergunning. Toen stond het woninkje er al. Volgens hem had dat al veel eerder gekund, als de communicatie vanuit de gemeente hier beter over was.

"Allereerst stond er in elk gemeentelijk document, zoals de vergunningsaanvraag en -afhandeling, dat er een 'woning' gebouwd zou worden", vertelt hij. "Dan denkt men niet meteen aan een tiny house." Gert en Ellen van den Brink kregen vlak na het afgeven van de vergunning, in december, te horen dat er een tiny house naast hun woning kwam.

"Toen ik in december meteen met de gemeente hierover belde, werd mij verteld dat de vergunning was goedgekeurd en afgegeven", aldus Gert van den Brink. "Daar kon niks meer aan gedaan worden, dus heb ik toen geen actie ondernomen." Officieel kan er nog tot zes weken na het afgeven van de vergunning, in dit geval 19 januari, bezwaar ingediend worden, maar dat wisten de buren niet.

Hoorzitting

Over de te laat ingediende bezwaren vond vanmiddag een hoorzitting plaats met de bezwarencommissie. Als die oordeelt dat de gemeente onjuist gehandeld heeft in de communicatie, worden de bezwaren alsnog meegenomen. Volgende week doet de bezwarencommissie daar uitspraak over.