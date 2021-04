Blijdschap over komst publiek bij Drentse bedrijven

"Hè, hè, gelukkig", zegt Gertjan van Boxel, operationeel manager van Entergaming B.V. in Etten-Leur, met drie casino's in Nederland, waaronder WIN Casino in Beilen. Dat is de enige vestiging die mee mag doen aan de proef. Van Boxel zal zeker bij de pilot zijn op 24 april, al is dat een eindje rijden. "Met een negatieve testuitslag", lacht hij.

Al ervaring

Van Boxel hoopt en verwacht dat het experiment goed zal verlopen. "Eerder hebben we hier natuurlijk al ervaring mee opgedaan. We weten helaas hoe we het goed moeten laten verlopen", aldus de manager. Normaal gesproken passen er ongeveer tweehonderd mensen tegelijk bij de vestiging in Beilen, maar nu is dat het dagtotaal.

WIN casino zal van 9.00 uur in de ochtend tot 21.00 uur in de avond open zijn. Van Boxel heeft er het volste vertrouwen in dat de pilot goed zal verlopen. "Van hot naar her lopen is niet de bedoeling en daar zullen we de mensen op wijzen."

Hij vindt het moeilijk om in te schatten hoeveel animo er zal zijn voor een bezoek aan het casino. "Ik vrees dat de noodzaak om een test te laten doen een negatieve drempel zal zijn. Ik denk dat we de policy 'die het eerst komt, die het eerst maalt' zullen hanteren.

Eindelijk weer zen

Het Yoga Huis in Emmen was blij verrast mee te kunnen doen aan de proef. Eigenaar Ingrid Westerveld: "Ik had me aangemeld via Facebook bij de Vereniging van Yogascholen. Ik had wel gehoopt mee te kunnen doen, maar had het niet verwacht. Ik vind het een mooie manier om me weer 'live' met mensen te kunnen verbinden. Dat is de belangrijkste redenen voor mij om mee te doen."

Ze mag tot veertig mensen per dag lesgeven. "Eerst ga ik de mensen benaderen die al een abonnement bij me hebben en die me al die tijd hebben gesteund. Als er dan nog plek over is, dan zijn ook andere mensen welkom", aldus Westerveld. Ze verwacht straks iets van drie lessen van een uur per dag te kunnen geven aan acht mensen per groep.

Wat haar betreft is dat hopelijk een opening naar meer vrijheden. "Ik merk dat ik die verbinding met mensen weer echt nodig heb. Vooral ook de geestelijke verbinding", besluit Westerveld.

Onzekerheid schietevenement

Raymond Willemsen is er nog niet helemaal zeker van dat het geweerschieten voor tweehonderd mensen in Emmen zoals dit staat aangekondigd op de website van de Rijksoverheid wel door kan gaan. "Het gaat om schieten op lange afstand en de doelgroep is nu tot 27 jaar. En wij hebben niet veel sporters van die leeftijd die dat al kunnen. We zijn nog in overleg met de gemeente Emmen of er nog iets kan worden gedaan aan de toegestane leeftijd voor het evenement. Morgen of vrijdag verwacht ik daar meer duidelijkheid over te hebben."

