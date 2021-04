'Actium werkt aan stankoverlast nieuwbouwwijk Oosterveld in Norg'

Volgens wethouder Ipema is Actium druk bezig om de problemen op te lossen (Rechten: RTV Drenthe)

Voor een aantal bewoners van de nieuwbouwwijk Oosterveld in Norg was het de eerste maanden niet heel prettig wonen. Door een onbekende oorzaak hadden zij stankoverlast. Ook is een aantal nieuwe huurwoningen van woningstichting Actium nog niet helemaal af.

Reden voor Lijst Groen Noordenveld-fractievoorzitter Henk Koekkoek om vanavond wederom vragen te stellen over de problemen.

Riolering

Koekkoek wil weten of er al een oplossing is voor de stankoverlast die hij halverwege januari ook al aan de kaak stelde. Toen gaf wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) aan dat woningstichting Actium al verschillende maatregelen heeft genomen, maar dat dit nog geen oplossingen opleverde.

Vanavond vertelde Ipema dat er ook onderzocht is of het mogelijk aan het gemeentelijk riool lag. "Dat is doorgespoeld. Er waren wat verstoppingen door zaken die daar niet thuishoren", aldus Ipema. Maar na het doorspoelen bleek dit niet de oorzaak te zijn.

Oplossing

Na verder onderzoek bleek het volgens de wethouder te liggen aan de ontspanningsleiding van de riolering in de woningen zelf. "Voor een groot deel is dat verholpen en bij een aantal woningen wordt dat nu geregeld", voegt Ipema daar aan toe.

Ook ging de wethouder nog in op de vraag van fractievoorzitter Koekkoek over het afmaken van de nieuwbouwwoningen, omdat een aantal nog gebreken heeft. "Een aantal zaken wordt hersteld die bij de bouw niet goed zijn uitgevoerd. Dat heeft met een failliete aannemer te maken, dat is voor iedereen lastig."

Herstel

Volgens Ipema is er nu een partij in de arm genomen die de gebreken herstelt, met zo min mogelijk overlast voor de bewoners zelf. "Alle bewoners krijgen nu de aandacht die ze verdienen en Actium doet dat op een manier die passend is voor bewoners die geconfronteerd worden met een nieuwe woning die nog niet aan alle eisen voldoet."

De wethouder benadrukt dat de gemeente het in de gaten houdt, maar alle vertrouwen heeft in woningstichting Actium dat die het goed oplost.

