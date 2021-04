Noordenveld gaat definitief aan de slag met naoberhof in Peize

Dat een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er gebouwd gaat worden aan de Oude Velddijk 26 in Peize, dat was eigenlijk al duidelijk. Maar vanavond werd benadrukt dat er vooral gekeken moet worden naar een naoberhof. Een manier van wonen waarin inwoners van het hofje naar elkaar omkijken en ruimte is voor sociale woningenbouw.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met een motie van het CDA en PvdA/GroenLinks hierover.

Naoberhof

In de motie vragen de twee fracties het college om vooral in te zetten op het realiseren van een naoberhof in samenwerking met wooncorporatie Woonborg en de werkgroep Seniorenhuisvesting Peize. Als dit niet haalbaar, dan moet het college kijken naar levensbestendige woningen die passen in de omgeving.

Ook willen het CDA en de Pvda/GroenLinks dat omwonenden in het vervolg van het proces mee mogen denken en praten over de verdere uitwerking. Bijna alle partijen steunden de motie, behalve Lijst Groen Noordenveld en de VVD. Laatstgenoemde partijen steunen überhaupt het idee van het college om woningen te bouwen niet.

'Mes in de rug'

Volgens VVD-fractievoorzitter Robert Meijer zijn de plannen een mes in de rug voor omwonenden. Die gaven tijdens de vorige raadsvergadering aan de komst van te veel woningen in de buurt niet te zien zitten. Ze vrezen verlies van groen, ruimte en groen.

"Er wordt niet naar ze geluisterd, maar vervolgens mogen ze nog wel meedenken over hoe de wijk eruit komt te zien", aldus Meijer. "Ze mogen meedenken over dingen waar ze geen specialisten in zijn en er verandert op deze manier niets aan hun uitzicht."

Ook Lijst Groen Noordenveld ziet de plannen niet zitten. "Er wordt op deze manier te veel voorgesorteerd op een bepaalde woonvorm", legt Christine Stille uit. Haar partij hoopte met een amendement te regelen dat er een stuurgroep zou komen waarin alle betrokkenen kunnen onderzoeken naar welke woonvorm passend zou zijn. Maar dit idee werd niet door een meerderheid gesteund.

In gesprek

Wethouder Kosters geeft aan blij te zijn dat een meerderheid van de raad voor woningbouw is in de vorm van een naoberhof. "Ik denk dat dit in lijn is met wat wij als college voor ogen hebben", aldus Kosters.

Verder benadrukt de wethouder dat hij samen met omwonenden en andere betrokken partijen in gesprek gaat over het vervolgproces en de communicatie rondom de bouw.

