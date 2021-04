50PLUS Assen hoopt dat gemeente scooters Go Sharing aan banden legt

De gemeenteraadsfractie van 50PLUS wil dat de gemeente Assen regels invoert voor deelscooterbedrijf Go Sharing. De partij schrijft aan het college van burgemeester en wethouders klachten te hebben gekregen van inwoners over gebruikers van de scooters.

Eind januari zette Go Sharing honderd elektrische scooters neer in de provinciehoofdstad. Met behulp van een app kan iedereen met een rijbewijs de scooters huren en na gebruik parkeren binnen door het bedrijf aangewezen zones. Dat moet wel netjes gebeuren, anders kunnen gebruikers (tijdelijk) verbannen worden van de app.

Foutparkeren

Volgens 50PLUS houdt niet iedereen zich aan de regels en komt daardoor de veiligheid in de openbare ruimte in het geding. Scooters worden soms midden op de stoep of op de opritten van woningen geparkeerd. De ouderenpartij wil weten of de gemeente sinds de komst van de scooters al geëvalueerd heeft met het bedrijf en of er afspraken zijn gemaakt. Raadslid Dries Zwikker zegt dat de irritatie over de groene scooters in Assen groeit.

Deelmobiliteit staat momenteel niet vastgelegd in de gemeentelijke wetgeving (APV) en dus staat het bedrijven vrij om de scooters te plaatsen in Assen, zonder zich aan al te veel regels te hoeven houden. In Drenthe heeft niet één gemeente deelmobiliteit in de APV staan.

In de gemeente Groningen rijden de groene deelscooters al langer en de gemeenteraad heeft daar inmiddels regels opgesteld voor bedrijven die deelvoertuigen willen laten rijden. Zo mogen de scooters niet 's nachts rijden, mogen gebruikers ze alleen in bepaalde vakken parkeren en geldt er een minimumleeftijd van 18 jaar, in plaats van 16 jaar. 50PLUS wil weten of de gemeente Assen zulke regels ook in wil voeren.

