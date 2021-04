Raad Noordenveld scherp op financiën en verkeer nieuwe De Marke

Het voorlopig ontwerp en de financiële gevolgen voor de bouw van de nieuwe school van De Marke in Roden, zijn door de gemeenteraad van Noordenveld goedgekeurd. De raad wil ondertussen de verkeerssituatie rond de Molenweg scherp in de gaten houden.

Momenteel loopt er nog een verkeersonderzoek rond de Molenweg in Roden. Voordat de school in december 2018 halsoverkop het oude gebouw aan de Molenweg moest verlaten, was de verkeerssituatie al niet te best. Nu de school na jaren weer terug wil keren, laait de discussie rondom het verkeer weer op.

Duur

Medio 2021 worden de resultaten van het verkeersonderzoek verwacht. Tegen die tijd wil de raad weten wat de uitkomsten en eventuele financiële gevolgen zijn. Een ingediende motie hierover werd unaniem aangenomen.

Het plan voor de nieuwe school van De Marke brengt sowieso extra kosten met zich mee. Dat heeft te maken met een wettelijke verhoging van kosten binnen het bouwbesluit. De tijdelijke huisvesting nabij sportcentrum De Hullen is overigens ook een flinke kostenpost voor de gemeente Noordenveld. Aan huur betaalt de gemeente zo'n 10.000 euro per maand. Als de nieuwe school aan de Molenweg in de zomer van 2022 klaar is, betekent het dat de gemeente zo'n vier ton kwijt is geweest aan de noodopvang.

