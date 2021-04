De gemeente Noordenveld sluit zich aan bij Raden in Verzet. Dat landelijke actiecomité is opgezet om bij het rijk aandacht te vragen voor de financiële situaties van veel gemeenten.

Bijna alle partijen behalve de VVD steunen de motie van de duofractie PvdA/GroenLinks, Gemeentebelangen, CDA en D66.

Nuchtere Noordenvelders

"Noordenvelders zijn een nuchter volkje en gezagsgetrouw. We zijn niet activistisch, dat ligt niet in onze aard", ligt Tiemen Ensink namens de duofractie PvdA/GroenLinks de motie toe. "Maar we zien al een lange tijd dat onze financiën erg onder druk staan. En er is nog meer zwaar weer op komst."

Volgens Ensink komen de voorzieningen van de gemeente onder druk te staan, maar blijft het rijk doof voor de kritiek van gemeenten. Of zoals in de motie geschreven staat: 'We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen.' Door het aansluiten bij deze landelijke actie hoopt de gemeenteraad ook het college enigszins te steunen.

Jeugdzorg

Meerdere gemeenten hebben te maken met ernstig financiële tekorten omdat het rijk te weinig geld geeft aan de jeugdzorg. Het actiecomité Raden in Verzet hoopt door gezamenlijk een signaal af te geven sterker te staan en er zo ook bij Kamerleden meer bewustzijn komt over de financiële situatie van veel gemeenten.

Nu de gemeente Noordenveld zich heeft aangesloten bij Raden in Verzet moet het actief deelnemen aan acties ervan, of deze ondersteunen. Ook gaat de gemeente andere gemeenten in de drie noordelijke provincies vragen om zich ook aan te sluiten bij de actie.

Bijna de hele raad sluit zich graag aan bij het actiecomité, behalve de VVD. "We vinden het idee sympathiek maar kunnen het niet steunen. Wanneer wij actief moeten deelnemen ontbreekt het onze fractie aan tijd. We krijgen nog een volle agenda de komende maanden. Dus wij kunnen niet nakomen wat hier staat", aldus VVD-fractievoorzitter Robert Meijer.

Landelijk zijn al zo'n veertig gemeenten aangesloten bij Raden in Verzet.