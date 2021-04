Precieze nieuwe locatie manege De Hulhorst in Roden nog niet bekend

Hoewel de Noordenveldse gemeenteraad een ton vrijmaakt voor de verhuizing van manege De Hulhorst in Roden, is de exacte nieuwe locatie nog ongewis. Wethouder Henk Kosters benadrukte wel dat er niet zoveel opties meer over zijn.

Al jaren wordt er gesproken over een mogelijke verhuizing van de manege. Het gebouw aan de Hullenweg is flink verouderd en de gemeenteraad riep het college in december vorig jaar op om te kijken naar een locatie aan de Esweg. Vanavond werd tijdens de raadsvergadering ingestemd met een voorbereidingskrediet van 100.000 euro.

In gesprek

Het college had aanvankelijk aangegeven nog voor 1 mei te komen met de locatie en de kosten voor de nieuwe manege. Dat gaat niet lukken, gaf wethouder Henk Kosters vanavond aan. "Ik hoop dat we drie weken later dan gepland meer duidelijkheid kunnen geven, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Financieel is dit best een moeilijk vraagstuk."

De gemeente Noordenveld is namelijk nog in gesprek met de manege over de exacte locatie. Er wordt gekeken naar de Esweg, tussen Roden en Roderesch. Als het aan de gemeente ligt, zal er op de hoek Hullenweg-Esweg worden gebouwd. De manege houdt ook andere opties open. "Maar zo heel veel opties zijn er verder niet", wist Kosters tot besluit te melden.

