Woningschade in Beilen-Noord veroorzaakt door veen of waterwinning?

Een scheur onder het raamkozijn en drie verticale barsten in de muur naar de eerste verdieping, het zijn vier van de twaalf verschijnselen die bewoner Wietse de Jong aantreft in zijn huis in Beilen-Noord. De Jong werkt in het aardbevingsgebied als schade-inspecteur en houdt zijn eigen woning daarom nauwlettend in de gaten, maar deze verschijnselen had hij liever niet gezien.

"We hebben voor de zomer ons huis gesausd. Toen waren ze er niet", vertelt De Jong. "Rond oud en nieuw hebben we de eerste scheuren ontdekt en dan ga je verder kijken en kom je op een heleboel. Eigenlijk kunnen we opnieuw beginnen en dan nog groffer."

Recente barsten

De Jong legt zelf de link met het waterwingebied van het WMD dat hemelsbreed nog geen 800 meter verderop ligt. Ook andere bewoners uit de buurt, die liever niet met naam genoemd worden, is die gedachte door het hoofd geschoten.

RUG noemt oorzaak grondwaterwinning 'onwaarschijnlijk'

Erik Meijles, universitair docent van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de RUG, noemt de verzakkingen in Beilen als gevolg van de grondwaterwinning niet waarschijnlijk. "Er zijn veel factoren die een rol spelen: wat is de grondsoort? Hoe is de bouwconstructie? En hoe homogeen is de grond? Als de bodem een zandondergrond heeft en overal dezelfde samenstelling, dan zou het niets moeten merken van grondwaterwinning."

Meijles pakt de bodemkaart erbij en bevestigt zijn vermoedens met data. "Kijk je naar deze specifieke woonwijk uit de jaren negentig dan zie je dat onder de bovenste zandlaag van de bodem een laagje veen zit van zo'n 20 centimeter. Als het grondwaterpeil zakt, gaat veen oxideren. Dan is het net een soort compostbult", licht hij toe. "Een daling van ongeveer een halve tot een centimeter per jaar is voor deze grond normaal."

Onduidelijke procedure

Arnoud Knoeff, D66-fractievoorzitter, stelde over het onderwerp vragen. Hij is bang dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd. "Bij de gemeente Midden-Drenthe zijn geen klachten bekend, maar er wordt ook niets geregistreerd. Je wordt eigenlijk direct doorverwezen naar de provincie en bij de provincie is het eigenlijk heel ondoorzichtig."

Hij hoopt dat de gemeente de meldingen gaat bijhouden. "Inwoners benaderen ons en lopen vast in de procedure en worden daarin ook niet ondersteund door de gemeente. Dat laatste vinden we gewoon jammer."

Provincie Drenthe geeft opdracht voor onderzoek

De Jong heeft vandaag bericht gekregen van de Provincie Drenthe. Naar aanleiding van zijn melding heeft zij de adviescommissie Schade Grondwateronttrekkingen een opdracht gegeven om de zaak te bekijken en een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren.

Voor De Jong goed nieuws al had hij graag gewoon eerst eens een informeel gesprek gehad waarin hij zijn vragen had kunnen stellen.