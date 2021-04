Rechtbank buigt zich na veel uitstel over moord op ex-militair

Hoogerbrugge leidde al jaren een teruggetrokken bestaan in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. Het was zijn ouderlijk huis. Zijn vader werkte vroeger op kantoor bij Agrifirm, dat op de benedenverdieping was gevestigd. Het gezin - vader, moeder, Marcel en zijn zus - woonde erboven.

Dood op bed

Nadat zijn gescheiden ouders in december 2017 al een paar dagen niks van hem hadden gehoord, besloten ze op 20 december samen poolshoogte te gaan nemen. De deur van het huis van hun zoon was niet op slot. Boven vonden ze hem: de boomlange Hoogerbrugge lag dood op bed. Zijn schedel was ingeslagen.

Het moordwapen is nooit gevonden. Wel bleek na een paar maanden onderzoek dat het 49-jarige slachtoffer was vergiftigd met een cocktail aan medicijnen, zoals justitie het omschrijft. In glazen in de vaatwasser zijn resten van diezelfde medicatie gevonden.

Sporen van Hala E.

Ook bleken er DNA en vingerafdrukken van Hala E. op te zitten. Zij was een vriendin van Hoogerbrugge en volgens het Openbaar Ministerie een van de weinigen die wel bij hem over de vloer kwam, ook al was ze jaren eerder naar Groot-Brittannië geëmigreerd.

De politie doet een paar dagen na de moord onderzoek in het huis van Hoogerbrugge (Rechten: Persbureau Meter)

Met zijn vader had Hoogerbrugge veel contact en hem had hij verteld over E.. De twee kenden elkaar uit Hoogeveen, waar zij in de jaren negentig als vluchteling naartoe gekomen was. Ze werd opgevangen door voormalige burgemeester Eurlings en woonde met haar zoon een tijdje bij hem in huis. Later had ze twee winkels in de stad. In één ervan was Hoogerbrugge klant.

Op onderzoek uit

Hij had zijn vader in de periode voor zijn dood verteld over zijn wantrouwen jegens haar. De Hoogevener had het vermoeden dat hij een keer was vergiftigd door haar, toen hij - de dag na een bezoekje - pas om half zes 's middags wakker werd. Na die dag zocht hij van alles uit over Hala E., ontdekte de politie onder meer na het onderzoeken van zijn computer. "Mogelijk was hij iets op het spoor", zei officier van justitie Debby Homans tijdens een eerdere zitting in Assen.

De medicijnen die na zijn dood in zijn lichaam zijn gevonden, kwamen overeen met de medicatie van een oudere dame uit Meppel, een vroegere kennis van Hala E. Justitie vermoedt een verband. E. is in augustus 2018 in Groot-Brittannië opgepakt. Na lang verzet tegen uitlevering naar Nederland, stemde ze eind april 2019 toch toe.

E. ontkent alles

Eenmaal in Nederland heeft ze meerdere verklaringen afgelegd, waarin ze telkens heeft ontkend de moordenaar te zijn. De laatste dagen voor Hoogerbrugges dood was ze niet meer bij hem geweest, heeft ze altijd volgehouden. Het Openbaar Ministerie heeft volgens Homans 'een dik dossier vol bewijs' tegen haar.

Hoogerbrugge werd woensdagavond 20 december 2017 gevonden door zijn ouders (Rechten: Politie.nl, bewerking: RTV Drenthe)

Over wanneer hij is overleden, is nog altijd geen duidelijkheid. Zijn laatste teken van leven was op zondag 17 december, toen hij boodschappen deed, wat op camera is vastgelegd. In de nacht daarop is het modem van zijn computer uit het stopcontact getrokken. De vraag is of hij dat zelf deed of dat het zijn moordenaar was. Duidelijk is wél dat hij de dader zelf heeft binnengelaten, want braakschade was er niet.

Vertraging

De rechtszaak tegen E. heeft meerdere keren vertraging opgelopen. In augustus vorig jaar kwam het OM vlak voor de inhoudelijk behandeling in bezit van de inhoud van de mailboxen van zowel Hoogerbrugge als E.. Die moesten eerst nog worden onderzocht. In november had advocaat Ronald Knegt corona. Daarna had de rechtbank lange tijd geen tijd voor de zaak, tot vandaag.

Behalve E., die nog altijd vastzit, en haar advocaat zijn ook de nabestaanden van de oud-militair bij de zaak. Zij hebben tot nu toe vrijwel geen enkele van de tien tussentijdse zittingen gemist. E. zelf is ook vaak aanwezig geweest en heeft meerdere keren haar medeleven aan hen betuigd en herhaald dat zij niks met de moord te maken heeft.

Vandaag wordt E. door de rechtbank ondervraagd en komen de ouders en zus van Hoogerbrugge naar verwachting met een schadeclaim. Of het Openbaar Ministerie vandaag met een strafeis komt en Knegt met zijn pleidooi, is nog de vraag. De rechtbank heeft ook morgen vrijgehouden voor de zaak.

