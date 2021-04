Verdachte moord Hoogerbrugge: 'Ik heb een hersenbloeding gehad'

Het gaat slecht met de gezondheid van Hala E., de vrouw die verdacht wordt van de moord op Marcel Hoogerbrugge. Dat zei ze vanochtend aan het begin van de zitting bij de rechtbank in Assen. "In oktober heb ik een TIA gehad (licht herseninfarct, red.) en in december een hersenbloeding", vertelde ze aan de rechtbank.

Uit medische stukken die de rechtbank heeft, blijkt volgens voorzitter Elly Lähkamp dat ze "iets heeft gehad dat lijkt op een hersenbloeding. De omschrijvingen zijn wat vaag." Maar uit informatie die rechtbank heeft gekregen, is dit in februari gebeurd en lag ze in die maand ook een paar dagen in het ziekenhuis.

'Belangrijk dat het klaar is'

Ze heeft nu bloedverdunners en ook medicatie tegen aangezichtspijn, waar ze ook mee kampt. E.: "Het gaat nu helemaal niet goed met mij. De linker kant van mijn lichaam is zwaarder geworden. Ik heb ook een zware tong, waardoor ik moeilijker praat", legde ze in gebrekkig Nederlands uit. "Ik herinner me niet veel dingen en ben soms in de war."

Op de vraag hoe het nu verder moet met de strafzaak, waar de rechtbank vandaag en morgen tijd voor heeft, zei E. dat ze wil dat die doorgaat. "Voor mij is het belangrijk dat het klaar is. Ik zit nu drie jaar vast en ik heb niks met de moord te maken."

Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 dood op bed gevonden door zijn ouders. Zijn schedel was ingeslagen en uit onderzoek bleek dat hij vergiftigd was met medicijnen. E. werd in augustus 2018 in Groot-Brittannië aangehouden. Sinds haar uitlevering in mei 2019 is ze meerdere keren verhoord en heeft ze telkens alles ontkend.

