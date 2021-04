Rechter tegen Hala E.: 'Er hangt een waas van geheimzinnigheid om u heen'

Hala E. met naast zich advocaat Ronald Knegt in de rechtbank in Assen (Rechten: Heleen van den Broek)

Wie is Hala E.? De politie is er volgens de rechtbank niet goed in geslaagd die vraag te beantwoorden. Niet omdat de recherche haar werk niet goed heeft gedaan, maar vooral omdat alles vaag lijkt te zijn rond de verdachte van de moord op ex-militair Marcel Hoogerbrugge.

Al vrij snel kwam de Soedanese vluchtelinge Hala E. (48) als verdachte in beeld voor de moord, die in december 2017 werd gepleegd. Ze was bevriend met Hoogerbrugge en kwam als één van de weinigen bij hem over de vloer in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen.

Wisselende verhalen

"Er hangt een waas van geheimzinnigheid om u heen", vatte rechtbankvoorzitter Elly Lähkamp samen. "De reclassering mocht van u bepaalde referenten niet ondervragen, ook overleg met een psychiater weigerde u en medische gegevens boven tafel krijgen was ook lastig, omdat u dat weigerde. Dan moeten wij het hebben van wat mensen uit uw omgeving over u verklaren en die verhalen zijn ook heel wisselend."

E. kwam in de jaren '90 als vluchteling naar Nederland. Op dat moment kwam ze met haar zoon vanuit Egypte. Ze werd lange tijd opgevangen door oud-burgemeester van Hoogeveen Willem Urlings. Drie jaar woonde ze met haar zoon bij hem in huis, vertelde ze vanochtend. In 2011 emigreerde ze naar Engeland.

'Constant in geldnood'

"Verder is veel over uw achtergrond onduidelijk. Over uw vroegere man gaat het verhaal dat hij is geëxecuteerd, maar er zijn ook verhalen dat u gescheiden bent en dat uw vroegere man in Engeland woont", vatte de voorzitter samen. "Er zijn verhalen dat u in Soedan, dan wel in Egypte een behoorlijke opleiding heeft gehad en toch is uw bron van inkomsten vaag."

"Aan de ene kant zou u een beroep kunnen doen op het familiekapitaal, aan de andere kant verkeert u constant in geldnood", vervolgde Lähkamp. Twee kennissen die na de vondst van Hoogerbrugges lichaam bij haar in Engeland langskomen, vertelden de politie later dat het huis amper bewoonbaar leek. Er waren maar een paar kamers ingericht.

E.'s zoon had het plan naar Canada te emigreren met zijn vriendin, vertelde hij aan de politie. E. zelf had het plan dan weer terug naar Nederland te gaan en wilde in november 2017 hier op zoek naar woonruimte. "U heeft wel her en der gelogeerd, maar zoeken naar een woonplek lijkt u niet te hebben gedaan", aldus de voorzitter.

Geld geleend van oud-burgemeester van Urlings

"Het is lastig zicht te krijgen op u. U en uw vriendin zeggen een jarenlange relatie te hebben, maar uw zoon blijkt daar niks van te weten. U leende vaak geld van verschillende mensen, soms behoorlijke bedragen, maar u betaalde lang niet altijd terug."

Zo blijkt de verdachte 5500 euro van Urlings en zijn vrouw te hebben geleend. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat Urlings het terug wilde omdat hij het zelf nodig had. Hij mailde Hala E. daar begin 2018 over. Volgens E. kent ze de familie al 23 jaar en hebben ze onderling een goede band. "Ik kan niet terugbetalen, want ik zit vast."

Toen rechterbankvoorzitter Lähkamp haar erop wees dat ze begin 2019 nog helemaal niet was opgepakt, kwam E. met een andere verklaring: ze kon in die tijd niet bij het familiekapitaal in Egypte. "Ik ben een zakenvrouw en geld lenen in zaken is normaal. Als ik geld leen, geef ik het terug."

'Politie probeert me zwart te maken'

Verder heeft de politie veel onzin opgeschreven, zegt E. "Ze proberen mij zwart te maken. Ik ben heel sociaal en helemaal niet vaag."

Ze blijft ook volhouden dat ze niks met de moord op Hoogerbrugge te maken heeft. Hij werd op 20 december dood in bed gevonden door zijn ouders. Zijn schedel was ingeslagen en hij bleek vergiftigd met medicijnen.

