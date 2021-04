Met z'n allen naar de camping? We kochten dit jaar meer caravans en campers

Het lijkt erop dat we dit jaar vooral gaan kamperen (Rechten: ANP / Jasper Juinen)

Drenten kochten het afgelopen kwartaal meer campers en caravans dan in diezelfde periode vorig jaar. Volgens brancheorganisatie Bovag wijst dat erop dat er dit jaar massaal gekampeerd gaat worden.

In Drenthe nam het aantal verkochte nieuwe caravans met ruim 23 procent toe (van 60 naar 74). Landelijk was er juist een afname van zo'n 4,5 procent. Wel werden er meer nieuwe campers verkocht. Landelijk ging het om een stijging van ongeveer een kwart, in Drenthe 64 procent (van 14 naar 23).

Tweedehands

De verkoop van tweedehandscaravans nam in Drenthe in het eerste kwartaal van 2021 wel af ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Het aantal verkochte tweehandscaravans daalde met bijna 20 procent (van 161 naar 129). Drenthe wijkt daarmee af van het landelijk beeld, want gemiddeld steeg het aantal juist met zo'n 7 procent.

Bij de verkoop van tweedehandscampers is de stijging in Drenthe wel in lijn met het landelijke beeld. Er werden namelijk ruim 35 procent meer gebruikte campers verkocht (van 153 naar 207). Landelijk ging het om een toename van bijna 39 procent.

Openstelling van showrooms

De gemiddelde toename van het aantal verkochte caravans en campers (zowel nieuw als tweedehands) komt volgens Bovag door het winkelen op afspraak. "Caravanbedrijven profiteerden van de maatregel om de showrooms weer op afspraak te mogen openen, die sinds begin maart van kracht is", aldus Bovag. Daarmee maakten de bedrijven volgens de branchevereniging de achterstand goed die ze opliepen in januari en februari, toen de showrooms nog dicht moesten blijven.

Uiteindelijk werden er in het eerste kwartaal 3.159 tweedehandscaravans verkocht. Het aantal verkochte tweedehandscampers nam toe naar 3.796. Het aantal nieuwe caravans dat in het eerste kwartaal werd verkocht, was wel wat lager dan een jaar geleden, ondanks een inhaalslag in maart.

Lees ook: