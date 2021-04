Michel Verwoest nieuwe directeur TVM verzekeringen in Hoogeveen

Michel Verwoest is per 1 september 2021 de nieuwe directeur van TVM (Rechten: TVM)

De 52-jarige Michel Verwoest uit Apeldoorn is per 1 september de nieuwe directeur van TVM verzekeringen in Hoogeveen. Verwoest volgt Arjan Bos op, die 27 jaar bij de transportverzekeraar werkte, waarvan 20 jaar als directeur. Verwoest werd vanochtend door de ledenraad benoemd.

Op dit moment is Verwoest nog directeur bij arbodienstverlener en softwarebedrijf HumanTotalCare. Daarvoor werkte hij al in de verzekeringsbranche: hij was zeven jaar lang lid van de Raad van Bestuur van verzekeringsmaatschappij a.s.r. en werkte voor ING en Nationale Nederlanden.

'Vol energie'

Verwoest laat weten ernaar uit te kijken om bij TVM aan de slag te gaan. "Ik ga vol energie aan de slag bij een gezond en solvabel bedrijf met gezonde ambities richting de toekomst. Dat is tevens een groot compliment aan het adres van Arjan Bos, die in zijn periode als CEO erin is geslaagd om van TVM een toonaangevende verzekeraar in de internationale markt van logistiek en transport te maken."

Bos gaat per 1 september aan de slag als directievoorzitter bij LV Groep in Vlaardingen, een internationaal bedrijf in logistiek en transport.

Lees ook: