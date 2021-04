'Binnen vijf jaar elektrische passagiersvluchten tussen regionale vliegvelden'

"Het zal beginnen met elektrische vierzitters en dat willen we daarna verder uitbouwen. Het is een eerste stap om uiteindelijk binnen Europa verbindingen met elektrische vliegtuigen op te zetten." De proef wordt ondersteund door de Schiphol Group. Gisteren werd al bekend dat het bedrijf PEN EM zich heeft gevestigd op vliegveld Eelde, het bedrijf richt zich op elektrisch vliegen. PEN EM wil uiteindelijk een eigen duurzame luchtvaartmaatschappij oprichten.

Het lijkt nog verre toekomstmuziek: elektrische passagiersvluchten, maar de ontwikkelingen gaan snel. "Over 3 jaar is er een vaste stof batterij waarmee je met een auto duizend kilometer kan rijden. En dat zijn ook ontwikkelingen die voor de luchtvaart toegepast kunnen worden", aldus De Groot.

Waterstof

Vliegveld Eelde gaat zich daarnaast ook richten op de mogelijkheden met waterstof. Dat gebeurt met behulp van de provincies Groningen en Drenthe. "Wij zitten natuurlijk in de eerste waterstofregio van Europa", vertelt De Groot. "We hebben hier midden op de luchthaven al zonnepanelen staan. Die stroom willen we straks opslaan als waterstof. Daarmee willen we op de grond alle afhandelingsapparatuur van waterstof voorzien, maar op termijn dus ook vliegtuigen die op waterstof vliegen."

Om op grote schaal elektrisch of op waterstof te vliegen is veel groene stroom nodig, dat nu vooral komt uit zonne- en windenergie. "We zitten in een energietransitie, dus het is niet van vandaag op morgen dat alles op groene stroom werkt. Er zijn al veel ontwikkelingen, maar er moet nog meer bijkomen."

Veel moet nog getest

De komende jaren moet er nog veel worden onderzocht. "Ook de hele afhandeling op de grond, zet je bijvoorbeeld overal stekkers neer? Hoe gaat het onderhoud van vliegtuigen, dat is veel goedkoper bij elektrisch vliegen? Ook het commerciële verhaal, de businesscase rond elektrisch vliegen is wat wij als luchthavens de komende tijd gaan bekijken."

