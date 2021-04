IVN Natuureducatie & ROEG!

Educatie-experts van IVN werken mee aan speciale items voor ROEG! Junior, zowel voor tv als online. Hoe verzorg je bijvoorbeeld kikkerdril? Hoe zien waterbeestjes eruit? En hoe maak je zelf een bomenkwekerij?

Samen met kinderen zoomen we tijdens de uitzendingen in op de dieren en planten die je elke dag tegenkomt. Daarnaast doet ROEG! geregeld verslag van de activiteiten die IVN in Drenthe ontplooit. Ook komt in nieuwsberichten de deskundige kijk van IVN-medewerkers aan bod.

Meer weten over wat IVN doet in Drenthe? Ga naar www.ivn.nl/provincie/drenthe

Verwonderen

Agnes Bakker, projectleider van IVN: "Met ROEG! Junior laten we de kleine natuurliefhebbers zich verwonderen over de natuur dichtbij. Door allerlei leuke doe-tips stimuleren we kinderen om lekker naar buiten te gaan of de natuur in huis te halen. Belevend leren staat hierin centraal."

Samenwerking

ROEG! wordt gemaakt met een aantal verschillende partners. Samen brengen we de Drentse natuur dichtbij. Het tv-programma en het online platform brengen boeiende verhalen over het beschermen, beleven en benutten van de Drentse natuur. ROEG! nodigt je ook uit om zelf de natuur in Drenthe te ontdekken en je belevenissen te delen via Instagram, Facebook of Twitter.