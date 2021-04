Waterschap Hunze en Aa's & ROEG!

"Water en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of het nu over enorm droge perioden gaat, over perioden met piekbuien en heel veel water, of over vissen en waterbeestjes. We voeren in Drenthe meerdere projecten uit om water én natuur een handje te helpen."

'Iedereen kan een handje helpen'

"We herstellen beken, leggen vistrappen en natuurvriendelijke oevers aan en werken we samen met de landbouw aan bijvoorbeeld akkerranden. Soms vragen we ook hulp van de kijkers. Want iedereen kan het water én de natuur een handje helpen. In ROEG! kunnen we daar meer over vertellen."

Samenwerking

