Natuur en milieufederatie Drenthe & ROEG!

Judith van den Berg van de Natuur en Milieufederatie Drenthe: "Wij richten ons vooral op de natuur buiten de natuurgebieden. Communicatie is een belangrijk onderdeel van ons werk; zo bereiken we mensen. Daarbij helpt de samenwerking met ROEG! enorm. Door berichten van elkaar door te plaatsen en te delen bereiken wij beide meer mensen." Van de Berg licht de belangrijkste onderwerpen toe die in ROEG! aan bod komen:

Heel Drenthe Zoemt

Wij zijn trekker van Heel Drenthe Zoemt, het digitale platform voor biodiversiteit in de bermen en het boerenland van Drenthe. We delen kennis en inspireren overheden, bewoners en boeren om aan de slag te gaan met ecologisch beheer met als resultaat meer bloemrijke bermen, sloten en graslanden.

Plan Boom

Samen met Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap willen we zorgen voor de aanplant van 1 miljoen extra bomen in Drenthe. De aanplant van deze bomen gebeurt voor en door Drentse inwoners. Hiermee leggen we CO2 wordt vast en leveren we een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit in Drenthe. Kijk voor meer informatie op www.planboomdrenthe.nl.

Verbetering milieukwaliteit natuur

Veel natuurgebieden in Drenthe zijn verdroogd en hebben last van de overdaad aan stikstof. Als Natuur en Milieufederatie Drenthe agenderen wij dit probleem en zetten wij ons in voor oplossingen.

Meer weten over wat de Natuur en Milieufederatie Drenthe doet? Kijk op www.nmfdrenthe.nl

Samen met de Natuur en Milieufederatie werd deze special over natuurvriendelijk tuinieren gemaakt: