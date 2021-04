Dagje parkeren bij 't Gasselterveld kost komende zomer 6 euro

Bezoekers van zwemplassen 't Gasselterveld en 't Nije Hemelriek moeten in de loop van juni 6,00 euro per dag betalen voor het parkeren van hun auto. Daarmee willen de gemeente Aa en Hunze en Staatsbosbeheer een nieuwe parkeerchaos zoals afgelopen zomer voorkomen.

Dat blijkt uit de plannen voor het betaald parkeren bij de zwemplassen in de buurt van Gasselte. De gemeenteraadsleden van Aa en Hunze worden vanavond over de plannen bijgepraat.

Verkeersdrukte en troep

Het betaald parkeren is volgens de gemeente en Staatsbosbeheer nodig, vanwege de grote verkeersoverlast en afvalproblemen van de afgelopen jaren. Op hete dagen kwamen er soms zo veel mensen genieten van de verkoeling van de zwemplassen, dat er hulpdiensten zich een weg moesten banen door illegaal in de bermen geparkeerde auto's. Ook stond er zo nu en dan een file tot aan de afrit van de N34.

De vele bezoekers lieten ook een berg afval achter en het kostte Staatsbosbeheer veel geld om dat allemaal op te ruimen. Met opbrengst van het betaald parkeren wil de natuurbeheerder de kosten voor het opruimen van het vuilnis compenseren. Het is de bedoeling dat er op termijn een nieuw horecapaviljoen bij het Gasselterveld komt en de eigenaar wordt dan verantwoordelijk voor het innen van het parkeergeld en het opruimen van het strand.

Vol = vol

Mensen die niet de hele dag komen, hoeven vanaf juni niet het volledige dagtarief betalen. Zij kunnen hun auto parkeren voor 2,00 euro per uur. Daarnaast komt er een overloopparkeerplaats, die op de drukste dagen voor meer parkeerruimte moet zorgen. Op die parkeerplaats gaan bezoekers 4,00 euro per dag betalen. Het betaald parkeren wordt dit jaar in juni ingevoerd, maar het is de bedoeling dat mensen voortaan in het hoogseizoen (1 april t/m 30 september) gaan betalen voor het neerzetten van hun auto. De bermen worden geblokkeerd, zodat er niet meer illegaal geparkeerd kan worden.

Nieuw is ook dat mensen die met de auto komen van tevoren via internet een parkeerplaats kunnen reserveren. Bezoekers kunnen online ook zien of de parkeerplaats vol is, of dat er nog meer auto's bij kunnen. Dat moet ervoor zorgen dat het niet te druk wordt en mensen al voordat ze van huis vertrekken weten of ze hun auto nog kunnen parkeren. Op de bonnefooi komen kan nog steeds, maar dan kunnen bezoekers voor een dichte slagboom komen te staan.

Mogelijk komt er in de toekomst ook een EHBO-post bij de zwemplassen. Vanaf 1 mei staat er in ieder geval een toiletblok.

Lees ook: