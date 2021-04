Hoogerbrugge vlak voor dood boos op Hala E.: 'Jij haalt mindgames met me uit'

'Jij speelt spelletjes met mij. Je hebt mijn Nederlandse vlag van de muur gehaald en de telefoon uit het stopcontact getrokken. Elke keer als jij hier bent geweest, is er iets vreemds aan de hand'. Dat schreef Marcel Hoogerbrugge in een mail aan de vrouw die ervan wordt verdacht hem te hebben vergiftigd en doodgeslagen.

In de weken voor zijn dood stuurde Hoogerbrugge een paar boze mailtjes naar de nu 48-jarige verdachte die destijds vaak bij hem over de vloer kwam. Te vaak, vertelde de voormalig militair uit Hoogeveen in de periode voor zijn dood aan zijn vader.

Hij vertrouwde haar steeds minder en liet dat haar ook weten. In de mails stonden ook scheldwoorden en racistische opmerkingen, bleek tijdens de strafzaak die vanochtend in Assen.

'Wil je me gek maken ofzo?'

Eén de rechters citeerde verschillende stukken uit de mails. 'Ik ben niet blij met stiekeme dingen. Jij bent bezig met stiekem gedoe. Het is best gezellig, maar als je doorgaat met dit soort trucjes heb je liever dat je wegblijft', schreef Hoogerbrugge. 'Hala, jij haalt rare mindgames met me uit. Waarom doe jij rare dingen in mijn huis als ik slaap?'

Als voorbeeld noemde Hoogerbrugge ook dat er opeens gordijnen in zijn logeerkamer hingen, die er daarvoor nooit gehangen hadden en die ook dicht zaten. 'En waarom maak je stiekem dingen stuk? Dat doen vrienden niet. Wil je mij gek maken ofzo? Ik ga je minder en minder vertrouwen. Zo zoetjes aan word ik er flauw van en ga ik actie ondernemen. Dus houd op met je trucjes. Ik hou van echte mensen en niet van dubbele bodems.'

'Boze mails sturen zat in zijn natuur'

Het laatste mailtje stuurde Hoogerbrugge op 11 december. En juist op die avond was E. naar eigen zeggen voor het laatste bij hem. Hoogerbrugge gaf een feestje en had haar een dag eerder uitgenodigd, vertelde ze aan de rechter. "Die mailtjes had ik niet gezien. Marcel stuurde lelijke berichten als hij boos was. Dat was zijn natuur. Hij deed het ook naar anderen."

"Als hij echt boos was op mij - of bang, zoals hij tegen zijn vader had gezegd - dan zou hij me toch niet uitnodigen voor een feestje?" Ze heeft ook niet in zijn huis lopen snuffelen of dingen veranderd, zei ze. "Ik heb wel eens schoongemaakt, want het was er erg vies. Misschien was hij in de war."

De suggestie dat zij Hoogerbrugge eerder in december 2017 met medicatie had gedrogeerd, zoals hij zelf vermoedde, ontkende de uit Soedan afkomstige verdachte in de rechtszaal ook. Op een bepaalde dag werd hij pas aan het eind van de middag wakker en sprak hij tegen zijn vader het vermoeden uit dat hij wellicht door haar vergiftigd was. E. "Vergiftigd? Misschien kwam het door drank. Hij dronk heel veel."

Medicijnen

De medicijnen die in het bloed van de ex-militair zijn gevonden, waren precies dezelfde als die een paar dagen voor zijn dood bij een vroegere vriendin van E. in Meppel waren verdwenen. De oudere vrouw kreeg thuiszorg en vertelde de verpleegkundigen dat E., die ze al zestien jaar niet had gezien, opeens voor de deur stond. Het maakte haar onrustig.

De vrouw vertelde ook dat ze E. geld gegeven had. Ze wilde haar buiten de deur houden, maar dat was meerdere keren niet gelukt. Dat er medicatie, waaronder antipsychotica, verdwenen was, ontdekten de verpleegsters later.

De hoeveelheid medicijnen die in Hoogerbrugges bloed zijn gevonden, was niet dodelijk, is gebleken uit onderzoek. Dat was de klap op zijn hoofd wel. Waarmee hij geslagen is, is niet bekend. Het moordwapen is nooit gevonden.

Op glazen in zijn vaatwasser, waar medicijnresten in zaten, werden DNA en vingerafdrukken van E. gevonden. Volgens haar kan dat omdat ze geregeld bij hem kwam en hij niet vaak afwaste. Maar van de medicijnen zei ze niks te weten.

Vijf mobiele telefoons

Vermoedelijk is de oud-militair op 18 december 2017 om het leven gebracht, bleek tijdens de rechtszaak. De rechtbank besteedde veel tijd aan de vraag waar Hala E. in de dagen rond zijn dood was. Ze heeft daarover meerdere verklaringen afgelegd, die niet bleken te kloppen. Ook gingen volgens de politie haar vijf mobiele telefoons op 16 december allemaal uit de lucht en zette ze die pas op 19 december 's ochtends weer aan.

Dat klopt niet, herhaalde E. meerdere keren. Net zoals het niet klopte dat ze onvindbaar was. Haar zoon gaf haar op als vermist, toen ze op 16 december niet in Engeland aankwam, zoals ze had beloofd. Ze zou hem 1450 euro komen brengen voor een reis naar Canada, maar kwam niet opdagen.

Volgens E. kloppen de dingen die haar zoon bij de politie heeft verklaard niet, omdat de politie hem onder druk heeft gezet. Ze had haar vlucht gewoon gemist. De verklaringen van haar vriendin en vrienden uit Hoogeveen bij wie ze regelmatig logeerde, waren door de politie ook verkeerd op papier gezet, hield Hala E. vol. "Niks daarvan klopt."

DNA en vingerafdrukken

De politie vond E. uiteindelijk op 30 december bij een vriend in Meppel. Daar was ze toen al negen dagen. De man verklaarde later bij de politie dat hij het idee had dat ze zich verstopte bij hem. Ook zou ze hem kort na haar komst hebben verteld dat Hoogerbrugge was doodslagen. Dat vindt het Openbaar Ministerie verdacht, omdat dat op dat moment alleen nog maar bij de politie bekend was.

Op 30 december 2017 verhoorde de politie Hala E. als getuige en stond ze vrijwillig DNA en vingerafdrukken af. Doordat die op de glazen in Hoogerbrugges huis werden gevonden, kwam ze niet veel later al als verdachte in beeld, maar toen was ze alweer vertrokken naar Engeland.

Volgens E. heeft de politie haar vanaf het begin als verdachte gezien en andere dingen niet goed onderzocht. "Ik ben gewoon makkelijk te pakken. Waarom ze dit doen, weet ik ook niet." Eén van de rechters benadrukte dat in totaal tachtig getuigen zijn gehoord en de politie veel tips heeft gekregen over andere mogelijke verdachten. "Die zijn allemaal nagetrokken, maar dat liep op niets uit."

Lees ook: