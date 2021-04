Stadsfestival Hoogeveen hervat kaartverkoop en mikt op 10 juli

Vanaf juli zijn volgens de overheid weer mogelijkheden om evenementen en festivals te organiseren. Festivaldirecteur Dennis Brugman is blij dat er weer perspectief is. "We hebben allemaal een stip aan de horizon nodig, een mooi feest om naar uit te kijken. We zouden zomaar één van de eerste festivals na corona kunnen worden."

Grote namen

De oorspronkelijk line-up is intact gebleven. Grote namen zoals Danny Vera, Lil Kleine en Suzan & Freek waren al geboekt, maar de coronacrisis gooide flink wat roet in het eten. Voor de editie van 2020 waren bijna 4.000 kaarten verkocht, iedereen die in het bezit is van een ticket kan deze gebruiken voor de editie van dit jaar. Eén meevaller, mocht het festival onverhoopt weer niet doorgaan dan blijven de kaartjes ook geldig voor de editie van 2022.

Daar lijkt de organisator zich op dit moment nog geen zorgen over te maken. "We hopen deze lastige tijd met een groot feest af te kunnen sluiten en elkaar weer lachend en dansend op ons festival te ontmoeten." Het festival wordt op zaterdag 10 juli gehouden en vindt plaats in het Steenbergerpark in Hoogeveen.