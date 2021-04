Promotieheld Telgenkamp gaat stoppen: 'De motivatie werd minder'

"Ik heb altijd gezegd dat ik zolang mogelijk door zou gaan en dat ze mij bij wijze van spreken onder de lat weg moesten trappen, maar de laatste weken werd het gevoel van stoppen steeds sterker", vervolgt Telgenkamp die overigens zijn aflopende contract kon verlengen.

Andere functie

De kans bestaat dat hij zijn plek op het veld in De Oude Meerdijk verruilt voor een plek ín het stadion. "We zijn in gesprek over een functie binnen de club. Dat zou iets met de jeugd kunnen zijn, maar ook een kantoorbaan. FC Emmen is in de afgelopen jaren echt mijn cluppie geworden dus ik zou hier graag iets willen blijven doen."

De eerste promotie in de clubgeschiedenis pakken ze me nooit meer af." Telgenkamp gaat als promotieheld en aanvoerder van het promotieteam van FC Emmen de geschiedenisboeken in

Het absolute hoogtepunt in zijn loopbaan was het seizoen 2017-2018 en dan vooral de ontknoping van de play-offs om promotie naar de eredivisie op die gedenkwaardige 20 mei in Rotterdam, tegen Sparta. De sluitpost gaat als promotieheld de geschiedenisboeken in. "Dat pakken ze me nooit meer af."

Basisplek kwijt

Het positieve gevoel bij de doelman, die in 2015 neerstreek in Emmen, overheerst dus. En dat is best opmerkelijk gezien de laatste jaren, waarin Telgenkamp regelmatig zijn plek als eerste doelman kwijtraakte. "Natuurlijk heb ik daar mijn mening over gehad en heb ik die nog steeds. Of ik sportief gezien meer krediet had verdiend of verwacht? Ach, ik denk dat ze na vorig seizoen wisten wat ze aan me hadden. In 24 duels hield ik zeven keer de nul."

"Dat ze zoeken naar iets beters om door te ontwikkelen is normaal, dat doet een club op elke positie. Maar dat ze op de laatste dag van de transferperiode nog kwamen met Felix Wiedwald was wel een tikkie, alhoewel ik er ook niet te dramatisch over wil doen. Maar dat het daarna nog een keer gebeurde en ik tot twee keer toe mijn plek onder de lat kwijtraakte... Tja, het houdt een keer op."

Als er een leuke amateurclub komt, sta ik daarvoor open." Dennis Telgenkamp wil zijn toekomstige baan graag combineren met het spelen bij een ambitieuze amateurclub

Het stoppen met betaald voetbal wil niet zeggen dat Telgenkamp zijn handschoenen definitief aan de wilgen hangt. "Ik zou graag nog naar een amateurclub gaan. Daar sta ik wel voor open."

Bekijk hieronder een uitgebreid interview met Dennis Telgenkamp.