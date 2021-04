Tynaarlo kiest voor fietstunnel bij Vriezerbrug in Vries

Al langere tijd wordt er gesproken over drie opties voor de fietssnelweg. De andere twee opties waren dezelfde route langs het kanaal zonder fietstunnel of de route langs de A28, die het gebied tussen de Onlandweg en de carpoolplaats doorsnijdt.

Doorfietsroute of fietssnelweg Er komt een doorfietsroute, ook wel de fietssnelweg genoemd, van Assen naar Groningen. Weggebruikers worden hierdoor gestimuleerd om de fiets te pakken in plaats van de auto. De doorfietsroute is een project van de provincie Drenthe en provincie Groningen. Ook de gemeente Tynaarlo heeft hier het een en ander over te zeggen, aangezien de route ook door deze gemeente loopt.

Kortst en veiligst

De belangrijkste reden voor het college om voor deze optie te kiezen is dat deze route het kortst en veiligst is. Bovendien gaat deze optie de gemeente het minste geld kosten en zijn er geen gevolgen voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling bij het bedrijventerrein Vriezerbrug.

Financiering

De provincie en het Rijk zijn bereid de tunnel te financieren, zodat fietsers de N386 niet hoeven over te steken. Daar is wethouder Hanneke Wiersma blij mee: "Dankzij de tunnel kun je echt dóórfietsen. Zo krijg je mensen op de fiets!" En dat heeft volgens haar absolute prioriteit, omdat op de fiets in plaats van met de auto naar het werk of naar de stad gaan beter is voor de gezondheid én het milieu.

Herinrichting

Het gebied bij de oversteek wordt in samenspraak met de omgeving heringericht. Zo is het van belang dat de aanwonenden vanaf hun inritten veilig de weg op kunnen rijden. Daarnaast worden er aanpassingen gedaan om het zicht van verkeersdeelnemers te verbeteren, bijvoorbeeld door het brugwachtershuisje te verwijderen. Ook komt er een middengeleider, waardoor fietsers die geen gebruik van de tunnel maken de weg in twee keer kunnen oversteken.

Wachten op gemeenteraad

Als een meerderheid van de gemeenteraad voor de route met tunnel langs het Noord-Willemskanaal kiest, kunnen de plannen worden uitgewerkt. Afhankelijk van de voortgang van de procedures, zoals de vergunningaanvraag, zal de aanleg van de tunnel op z'n vroegst in 2022 plaatsvinden.

