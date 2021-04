Groot kruis van Roden naar Leek: 'Dit gaat over kerkmuren heen'

Een bijzonder beeld deze middag in Roden. Wandelaars liepen, in het kader van de dorpenactie van Unite in Christ, met een groot kruis richting Leek. De actie moet voor verbroedering in een moeilijke tijd zorgen.

Het kruis kwam gisteren al aan in Roden. De organisatie ligt in handen van Unite in Christ, een beweging die zich inzet voor onderlinge verbondenheid in Noord-Nederland. Dat doet zij onder andere door jaarlijks het Pinksterfeest 316 te organiseren. Nu dit feest - vernoemd naar de bijbelvers Johannes 3:16 - niet doorgaat is er gekozen voor een wandeltocht die door Friesland, Groningen en Drenthe voert.

Verbondenheid

Tussen Pasen en Pinksteren loopt men van dorp naar dorp en steeds in wisselende samenstelling. Doel is om verbondenheid te ervaren en, als het even kan, andere mensen het woord Gods te brengen.

Zodoende streek een groot houten kruis neer in Roden. Vanaf de woning van Heleen en Harry Noordhof vertrokken zo'n vijftien wandelaars daar vanmiddag met het kruis. "Het is een tocht van verbinding", legt Harry Noordhof uit. "Alle kerken, of je nu gereformeerd of hervormd bent, hebben het kruis als teken."

Overdenking

Arend Kroes, medewerker van Unite in Christ, benadrukt dat de actie niet aan één kerk is toe te wijzen. "Dit gaat over kerkmuren heen", zegt hij. "We willen eenheid in Christus uitstralen. Ook naar mensen die niet in God geloven."

Voorafgaand aan de wandeling werd er gezongen en gebeden. Wandelaars krijgen een overdenking mee om onderweg te lezen. Ondertussen maakt men met iedere geïnteresseerde een praatje. "Juist in deze tijd is dat heel belangrijk", meent Kroes, die de wandeling een prima alternatief vindt voor het Pinksterfeest 316.