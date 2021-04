Herdenking Franse para's in Assen: 'We moeten vrijheid leren waarderen'

In de nacht van 7 op 8 april 1945 landden er 702 Franse parachutisten in Drenthe. Het doel van deze operatie AMHERST was de Canadese en Poolse bevrijders ondersteunen. 33 Fransmannen kwamen om tijdens de missie. Elk jaar wordt deze groep Fransen in ere gehouden met een herdenking, georganiseerd door de Stichting Herdenking Franse Parachutisten 1945.

"Normaal zijn er ook Franse families en nabestaanden van de mensen die gesneuveld zijn, maar vandaag hadden we de burgmeester van Assen uitgenodigd, een vertegenwoordiger van de Franse ambassade, natuurlijk het stichtingsbestuur, maar wat veel belangrijker is: schooljeugd", vertelt Harold de Jong van de Stichting Herdenking Franse Parachutisten 1945.

Leren waarderen wat vrijheid is

Vier leerlingen van het Nassau College in Assen, afdeling Penta, waren daarom ook aanwezig bij de herdenking. Zij lazen de namen van de gesneuvelde parachutisten en een gedicht voor. Ook legden zij bloemen, samen met de directeur van de school. "Ik vond het best wel droevig", blikt Julian Stoker terug op de ceremonie. Mats Verwaters: "Ik vond het een eer om erbij te mogen zijn en de namen te mogen voorlezen."

Waarom het zo belangrijk is om iets wat 76 jaar geleden is gebeurd, nog te herdenken? "Door het coronavirus worden we nu beperkt in onze vrijheid en handelswijze", legt De Jong uit. "76 jaar geleden was dat op een andere manier ingevuld. Met name vandaag de dag is het heel erg belangrijk dat we leren waarderen wat vrijheid is. En soms moet je dan gewoon even stilstaan bij die mensen die offers hebben gebracht voor onze vrijheid."

Mats en Julian beamen het belang van herdenken. "We moeten ervoor zorgen dat het niet vergeten wordt", legt Mats uit. "Niet dat het ergens in een boek terecht komt die nooit meer iemand leest, bijvoorbeeld." Julian vind het belangrijk deze kennis 'mee te nemen naar de toekomst.'

Assen is niet de enige plek waar gesneuvelde Franse parachutisten worden herdacht. In totaal zijn er 22 monumenten in Drenthe, of vlakbij Drenthe. Ze markeren de plaatsen waar militairen zijn omgekomen. De Jong: "Wij leggen met de stichting in vier dagen tijd bij elk monument een bloemenstuk, en bij elk monument houden we een minuut stilte."

Mats Verwaters en Julian Stoker lezen de namen op van de Franse parachutisten die omkwamen in Drenthe (Rechten: RTV Drenthe)

