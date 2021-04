Zus Hoogerbrugge: 'Waarom mocht Marcel niet oud worden?'

Zo begon de zus van de vermoorde Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen vanmiddag haar slachtofferverklaring. Snikkend en met gesmoorde stem sprak ze over wat het verlies van haar broer voor haar en haar ouders betekent. De vader van Hoogerbrugge eist 30.000 euro schadevergoeding. Hij was degene die zijn zoon vond.

'Een vader hoort zijn zoon niet te overleven'

Volgens advocaat Corinne Jeekel, die de familie bijstaat, gaat het om shockschade. De man heeft een trauma overgehouden aan wat er is gebeurd en wordt daarvoor behandeld. "Een vader hoort zijn zoon niet te overleven. Het verdriet van deze vader om zijn zoon is onmetelijk groot", aldus Jeekel.

De zus van de oud-militair, die 49 jaar oud geworden is, eist bijna 6.000 euro van moordverdachte Hala E. Dat zijn onder meer de kosten van de uitvaart van Hoogerbrugge. Ze benadrukte dat de vraag waarom haar broer dood moest overheerst bij de nabestaanden. "Waarom mocht hij niet oud worden?"

"Nooit meer discussies over de wereld en het leven met hem voeren. Nooit meer de met zorg uitgezochte cadeautjes van ome Marcel. Nooit meer meer onze lopende encyclopedie Marcel kunnen raadplegen. Nooit meer onze Marcel, nooit meer samen oud worden."

'Pijnlijke en gemene woorden'

Hoogerbrugge was volgens zijn zus een lieve en gevoelige jongen. Hij leefde teruggetrokken in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. De nu 48-jarige Hala E., die in de jaren '90 als vluchteling in Hoogeveen terechtkwam, was één van de weinige mensen die bij hem thuis kwam. De twee waren volgens E. sinds 2007 bevriend. Hij was toen klant in de Arabische supermarkt die ze runde.

Volgens zijn zus heeft het de familie pijn gedaan dat Hoogerbrugge door de media is neergezet als een "'vermeende snuivende drugsverslaafde die zo weer in zijn oude gewoonte terug zou kunnen vallen'. Dat doet ons erg veel pijn. Hij was namelijk fel tegen drugs, het enige wat hij wel eens deed was een jointje roken."

Ook de oordelen van onbekenden op sociale media over hun overleden zoon, broer en oom raakten de familie. "Hopelijk denken deze schrijvers nog even na over hun soms pijnlijke, gemene woorden."

'We willen het een plek geven'

Dat het proces tegen de verdachte al zo lang loopt, daar is de familie zat van, zei de zus van Hoogerbrugge. "Keer op keer staan we als machteloze nabestaanden oog in oog met de verdachte. Wij zijn alleen maar bezig met de vraag 'waarom?' in plaats van met het verwerken van het gemis van Marcel. Nooit zal ons leven meer normaal zijn, maar we willen het een plekje kunnen geven. Let justice prevail."

Ook verdachte Hala E. zei vanochtend dat ze van de zaak af wil. Zij zit al sinds augustus 2018 vast. Eerst in haar thuisland Groot-Brittannië en sinds mei 2019 in Nederland. "Terwijl ik niks met de zaak te maken heb." De vrouw ontkent alles en stelt dat de politie haar vooral wil zwartmaken door onzin op te schrijven.

Omdat ze een hersenbloeding heeft gehad, voelt E. zich slecht, liet ze aan het begin van de zitting vanochtend weten. Haar geheugen zou haar soms in de steek laten. Toch bleek tijdens het verhoor door de rechters en de officier van justitie dat ze nog veel wist. "Ik heb de afgelopen dagen het dossier weer doorgelezen", was haar reactie.

Motief?

Morgenvroeg komt officier van justitie Debby Homans met haar strafeis. Op een eerdere tussentijdse zitting liet ze al weten dat ze 'een dik dossier vol bewijs' tegen E. heeft. De vraag die na de eerste zittingsdag blijft hangen, is wat het motief voor de moord geweest kan zijn. Uit Marcels huis waren alleen zijn portemonnee en autosleutels verdwenen. De auto zelf was er nog.

Wel bleek tijdens de rechtszaak dat hij E. kort voor zijn dood meerdere boze e-mails heeft gestuurd, omdat hij het idee had dat ze in zijn spullen zat te rommelen, wat E. zelf ontkent. Waarmee de met medicijnen vergiftigde Hoogerbrugge is doodgeslagen, is ook nog altijd een raadsel.

