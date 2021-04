Schadeloket krijgt 'pittige brief' van overheden: 'Kom niet aan het bewijsvermoeden'

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen kan binnenkort een stevige brief verwachten van gemeenten in Noord-Drenthe en Groningen en de beide provincies. De boodschap is kraakhelder, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen: kom niet aan het bewijsvermoeden.

De komst van de brief is vandaag in een bijeenkomst aangekondigd bij IMG-voorzitter Bas Kortmann, schrijft RTV Noord. En het gaat "een pittige brief worden", aldus Staghouwer. Hij werpt zich op als woordvoerder namens de gemeenten en provincies. Staghouwer gaf samen met Tjisse Stelpstra (gedeputeerde Drenthe), Klaas Smid (burgemeester Noordenveld) en Gerard Beukema (burgemeester Eemsdelta), alvast een voorproefje aan IMG-voorzitter Bas Kortmann.

Verband wordt betwist

De provincies Drenthe en Groningen, de Drentse gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze en Tynaarlo en veel Groningse gemeenten trekken samen op in de strijd. Ze willen niet dat bewoners om de oren worden geslagen met allerlei onderzoeken die - in hun ogen ten onrechte - het verband tussen schade en de gaswinning betwisten.

Aanleiding is een onderzoek van TNO en de Technische Universiteit in Delft waarin geconcludeerd wordt dat diepe bodemdaling geen schade kan veroorzaken.

"Dat rapport is te dun", zegt Staghouwer. "Het is een veel te smal onderzoek om daar de schadeafhandeling op te baseren. Het is maar een deelonderzoek en we vinden dat je daaruit geen conclusies kunt trekken. We zijn in 2018 een lijn overeengekomen met het Rijk als het gaat om de schadeafhandeling en wij vinden dat die lijn moet worden vastgehouden."

Een brug te ver

De regionale bestuurders zien net als inwoners de laatste maanden allerlei adviezen zich opstapelen die vraagtekens plaatsen bij de omgang met schades. Van mestkelders tot diepe bodemdaling tot de beoordeling door deskundigen. Ook het bewijsvermoeden, de omgekeerde bewijslast, dreigt intussen betwist te worden en dat is een brug te ver voor de burgemeesters en gedeputeerden.

"Het kan niet zo zijn dat inwoners onrustig worden van allerlei onderzoeken over het verband tussen de schade en de gaswinning", zegt Staghouwer. "We hebben met het Rijk duidelijke afspraken gemaakt. Wij komen die na en we gaan er vanuit dat de mensen aan andere kant dat ook doen. Wij zeggen: het bewijsvermoeden moet zoals afgesproken ongemoeid worden gelaten."

Geen ruimte voor discussie

Het gesprek dat de regionale bestuurders aan zijn gegaan met het IMG gaat in algemene zin over de omgang met schades. "Het is ook niet voor niets dat de NAM zich van de week liet horen", vertelt Staghouwer. "Dit soort onderzoeken worden aangegrepen om deze discussie te voeren en wij zijn niet van plan om die discussie enige ruimte te geven. We zijn heel alert door allerlei adviezen en daarom hebben we onszelf uitgenodigd bij het IMG. Wij willen duidelijk laten weten dat we hier niet van gediend zijn."

Naar verwachting wordt komende week in beide Gedeputeerde Staten en in alle colleges van burgemeester en wethouders de gezamenlijk brief ondertekend. Kortmann kan die daarna snel op zijn bureau verwachten. Staghouwer: "En dan hopen we spoedig op een reactie van het IMG."

Goed gesprek

IMG-voorzitter Bas Kortmann laat via een woordvoerder weten het gesprek met de Groningse en Drentse bestuurders als goed te hebben ervaren. "Wij hebben informatie gegeven naar aanleiding van vragen van de bestuurders", aldus een woordvoerder. Het IMG wacht verder de brief van de overheden af en neemt de inhoud daarvan mee in een besluit over hoe om te gaan met de schadeafhandeling. Dat besluit wordt eind deze maand verwacht.