Gemeente Hoogeveen boekt 15 miljoen af op bedrijventerrein Buitenvaart II

De gemeente Hoogeveen gaat bijna 15 miljoen afboeken van de waarde van een deel van het industrieterrein Buitenvaart. Het gaat om het noordelijke deel, dat verliesgevend is. De gemeenteraad stemde vanavond in met een voorstel daartoe van het college van burgemeester en wethouders.

De boekwaarde van Buitenvaart II was bijna 17 miljoen euro. Het gaat om een bedrijventerrein ten zuiden van de A37. De gemeente acht de kans klein dat het verlies in de toekomst is op te lossen. Met het verlies was al in 2020 rekening gehouden in de begroting.

De reden van het verlies is onder meer dat het college de opdracht had gekregen van de gemeenteraad om het bedrijf DOC te behouden voor Hoogeveen, mede omdat het bedrijf veel werkgelegenheid biedt. DOC onderzocht de mogelijkheid voor vestiging buiten Hoogeveen en om het bedrijf binnen de gemeentegrens te houden, kreeg het bedrijf een forse korting op de grondprijs.

Tegenvallende opbrengsten

De boekwaarde van Buitenvaart II was de laatste jaren volgens wethouder Reneman onrealistisch hoog geworden. De kosten werden niet meer gedekt door de verwachte opbrengsten. Zonder afboeking zou er een nadeel zijn van van 2,3 miljoen. Door het verlies in 2020 te nemen werd dit nadeel gereduceerd naar 0,9 miljoen.

In 2016 nam de gemeente ook al een verlies van 11 miljoen euro op bedrijventerrein Riegmeer. Dat is een 70 hectare groot landbouwgebied aan de rand van Hollandscheveld. Dit terrein sluit aan op bedrijventerrein Buitenvaart. De ontwikkeling van dat terrein is nooit van de grond gekomen.