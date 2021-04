Doelman Scherpen in de fout bij nederlaag Ajax tegen AS Roma

Kjell Scherpen heeft met Ajax het thuisduel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League verloren: 1-2. De doelman uit Emmen ging bij de eerste tegentreffer van de Amsterdammers in de fout.

Davy Klaassen schoot Ajax in de 39e minuut nog wel op voorsprong, op aangeven van Dusan Tadic die in de 53e minuut een uitgelezen kans op 2-0 miste. De aanvoerder van Ajax mocht een strafschop nemen, maar schoot de bal zo slap in dat doelman Paul López zijn inzet kon keren.

Scherpen verslikt zich

De 21-jarige Scherpen mocht zich in de 57e minuut de 1-1 van Lorenzo Pellegrini aanrekenen. Hij verslikte zich in een vrije trap van de aanvoerder van AS Roma. "Hij schoot hem in mijn hoek", aldus Scherpen. "Dat had ik verwacht, maar er stonden veel mensen daar. Maar alsnog was het niet best. Het is een fout, zonde. Zo'n bal krijg je nog honderd keer en dan pak je 'm wel steeds."

Antony en de ingevallen Brian Brobbey misten daarna grote kansen op de 2-1, voordat Roger Ibanez de Amsterdammers de eerste nederlaag in 25 duels bezorgde.

Voor Scherpen betekende het duel in de Johan Cruijff ArenA zijn debuut in de Europa League.