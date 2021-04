Wethouder Midden-Drenthe over opwekken lokale energie: ‘Omliggende gemeenten zijn jaloers’

Zonnepark Leemdijk is al wel gerealiseerd in de gemeente Midden-Drenthe (Rechten: Gemeente Midden-Drenthe)

De gemeente Midden-Drenthe is volgens wethouder Erjen Derks van Gemeentebelangen goed op weg met de plannen voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Steeds meer lokale initiatieven rijzen op en het plaatsen zonnepanelen op daken van boerderijen is in trek. Toch hebben oppositiepartijen hun vraagtekens over de snelheid. Voor commerciële zonneparken komt er voorlopig nog geen plek in de gemeente.

Het commerciële bedrijf LC Energy startte in 2018 twee projecten in Midden-Drenthe in de buurt van de Norgervaart. Geschikte terreinen die zich vanwege de te nat geworden ondergrond niet goed meer lenen voor akkerbouw. Een zonnepark zou voor de grondeigenaren perfect zijn en aansluiting op het net werd gereserveerd. Maar het zit de ondernemers niet mee.

Uitstel

In 2018 zette de gemeente Midden-Drenthe het aantal aanvragen voor zonneparken op pauze: de gemeente kreeg te veel aanvragen en er was geen beleid. Nu, drie jaar later, volgt voor LC Energy wederom uitstel. Vanwege de beperkte toegang op het net zijn grootschalige commerciële projecten concurrerend voor boeren die willen gaan voor zonnepanelen op het dak. Bovendien gaat de opbrengst meestal niet of maar beperkt naar de omgeving en moeten lokale energiecoöperaties professioneler. Daarom wordt er nog niet naar het initiatief van LC Energy gekeken.

Volgens Gijs van Heemstra van LC Energy en de grondeigenaar is dat erg zuur want er is al wel fors geïnvesteerd. "Eigenaren staat het water aan de lippen", zegt Van Heemstra tijdens de commissievergadering van de gemeente Midden-Drenthe vanavond.

Ook oppositiepartijen roeren zich. "Wèèr op de rem. Voor ondernemers zijn dit soort vertragingen catastrofaal!", aldus Gerko van IJsselmuiden (D66). "De gemeente noemt het een 'aanscherping van de plannen', maar ik zie het als een pas op de plaats", laat commissielid Henk van der Beek (GroenLinks) weten. "Wij zijn hier niet blij mee."

Extra capaciteit

De grote commerciële zonneparken krijgen pas weer de ruimte als er zicht is op extra netcapaciteit. Alleen kleinschalige initiatieven die lokaal veel opleveren kunnen voor 2023 op steun van de gemeente rekenen.

Midden-Drenthe hoopt hiermee de energiedoelen te kunnen behalen en tegelijkertijd zo min mogelijk landbouwgrond te verliezen. De projecten zoals het drijvende zonnepark op de Mussels en het zonnepark op de VAM-berg zijn een uitzondering op de regel.

Volgens wethouder Derks bereikt de gemeente met de nieuwe strategie uiteindelijk meer. "Er wordt heel zorgvuldig met de omgeving gesproken. Omliggende gemeenten zijn jaloers. We zijn zelfverklaard koploper in lokaal eigendom van zonne-energie", ligt hij toe. "Aan ambitie komen we niets tekort. Hadden we het sneller gedaan, dan was er in de gemeente een stortvloed van 1100 hectare aan zonneparken gekomen. Meer tijd geeft meer keuzemogelijkheden."

Tot 2022 heeft LC Energy de zekerheid op de aansluiting op het net. Een professionele energiecoöperatie uit de Smildes is bij ze aangesloten. De ondernemer hoopt dat de gemeente alsnog een uitzondering wil maken en de voorgestelde tijdslijnen met betrekking tot het nieuwe beleid heroverweegt.

