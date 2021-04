PLOP en SP kritisch over dak op wielerbaan: 'Ik ga er niet van uit m'n dak'

In 2016 werd het wielercentrum in Assen aangelegd, met bijna 3 miljoen euro van de gemeente. Er kwam alleen de al jaren gewenste houten kombaan van 200 meter. Zonder overkapping, daar was geen geld voor.

'De allerlaatste keer'

Maar nu ligt er alsnog een plan voor een dak. Dat kost 2,1 miljoen euro, waarvan Assen 1,3 miljoen bijdraagt. De provincie betaalt een half miljoen, zo is de bedoeling. En de Stichting Wielercentrum Assen 150.000 euro. Maar de boodschap die verantwoordelijk wethouder Bob Bergsma vanuit de gemeenteraad kreeg te horen is duidelijk, 'dit is echt wel de allerlaatste keer, het is genoeg geweest'.

De meeste Asser raadsfracties zullen volgende week donderdag groen licht geven in de beslissende stemmingsronde. Maar gisteravond klonk er bar weinig applaus vanuit de raad. Behalve dan van de PvdA, wiens grote droomproject die wielerbaan vele jaren is geweest. Raadslid Cees Boonzaaijer van Stadspartij PLOP 'ging er beslist niet van uit z'n dak'.

Geld belastingbelater

En voor de SP had het prestigeproject er nooit hoeven komen. "Er zit straks voor meer dan 5 miljoen euro aan gemeenschapsgeld in", klonk een geërgerde SP'er Bas Ananias. "We moesten vorig jaar overal stevig op bezuinigen, en dit wordt er dan even doorheen gefietst, met geld van de belastingbetaler. En dat voor duizend fietsers."

Het Regionaal Wielercentrum Noord staat sinds 2016 op sportpark Stadsbroek, en wordt gezien als belangrijke trainingsaccommodatie voor het baanwielrennen. Omdat een dak altijd nog dringend gewenst was, zou Stichting Wielercentrum Assen met wat private partijen eerst zelf het geld bij elkaar krijgen. Dat kwam er vervolgens nooit van, en nu moeten gemeente, en ook provincie Drenthe alsnog de beurs trekken.

Wegrotten

Belangrijk argument is dat het wielercentrum 'een bovenregionale functie heeft en uniek is in Noord-Nederland'. En zonder dak is het straks allemaal weggegooid geld. "Als we nu niet kiezen voor een dak erboven, dan hoeft het ook niet meer. Dan rot de houten wielerbaan echt weg en is alles voor niks geweest", vinden veel partijen.

De SP is vooral 'verbijsterd', dat er nog weer meer geld in gestoken wordt. De partij vraagt zich met Stadspartij PLOP af waar het geld verder blijft van andere gemeenten uit de regio. "Het gaat om een bovenregionale voorziening voor de wielersport, waarom betalen andere gemeenten dan niet mee?"

(verhaal gaat verder onder de foto)

Het dak op de wielerbaan in Assen moet er volgend jaar opzitten (Rechten: RTV Drenthe / Ronald Oostingh)

De SP blijft kritisch, ze had liever een openluchtbad in Assen gehad in plaats van de houten kombaan. Maar politiek Assen koos destijds voor investeren in de wielerbaan.

Kosten onderhoud

Ook houdt de partij haar hart vast, als het gaat om onderhoudskosten van het wielercentrum. "Over een aantal jaar staat er onderhoud op de rol, daar is de gemeente voor verantwoordelijk, en dat kost ons ook hele grote bedragen", waarschuwt SP'er Ananias.

Cees Boonzaaijer van Stadspartij PLOP noemt de wielerbaan 'een groot luchtfietsproject', waarbij uiteindelijk alleen de gemeente zich aan de afspraken heeft gehouden. Mooie beloftes van de wielerstichting, dat private partijen wel zouden meebetalen aan een dak, en dat er ook wel steun van de landelijke wielerbond de KNWU zou komen voor zo'n mooi trainingscentrum voor de wielerbaansport, daar is allemaal niks van terecht gekomen.

Onzekerheidjes

Voor de PvdA, die jarenlang voorop ging in de strijd voor de wielerbaan, is het verhaal simpel, zegt Luc Rengers. "De investering in het dak betekent behoud van de kombaan, anders verrot deze. En je kunt er straks het hele jaar rond gebruik van maken. Voor evenementen en speciale wedstrijden."

Er zitten nog wel wat onzekerheidjes in de financiering van het dak, waar de raad zich zorgen over maakt. Zo moeten Provinciale Staten nog instemmen met 500.000 euro steun. En er moeten nog andere subsidies afkomen, hoe zeker is Assen daarvan? "Die komen pas, als wij als overheden groen licht hebben van raad en staten voor onze financiering. Dus dat komt goed", aldus wethouder Bergsma.

Volgende week beslist de raad definitief over de overkapping, Provinciale Staten een week later, op 21 april. Behalve een dak boven de baan, komt er een tweede verdieping bij met extra ruimte in het wielercentrum. Daar gaat onder meer SportDrenthe zitten, en het Alfa College neemt er zijn intrek met de mbo-opleiding Sport en Bewegen.

Lees ook: