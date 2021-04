Voorstraat in Meppel krijgt politietoezicht

Het gesprek tussen burgemeester Richard Korteland en omwonenden van prostitutiebedrijven in de Voorstraat in Meppel is goed verlopen. Hij heeft de bewoners meer handhaving toegezegd.

Korteland wilde in gesprek met bewoners vanwege commotie over de nieuwe vergunningsprocedure. Bewoners van de Indische buurt, waar de Voorstraat bij hoort, kregen eind februari een brief van de gemeente waarin stond dat het prostitutiegebied in de Voorstraat kan worden uitgebreid.

Om onduidelijkheid te voorkomen ging Korteland met de bewoners in gesprek. Omwonenden vroegen om meer politie en handhaving in de buurt. Korteland gaat hiermee akkoord. "Er is afgesproken dat de politie vaker zichtbaar aanwezig is in de straat en dat er meer handhaving komt op parkeren in de straat", meldt de gemeente.

Daarnaast vroeg de buurt om betere communicatie. Brieven van de gemeente over uitbreiding van het prostitutiegebied vielen in februari niet in goede aarde, omdat de reactietermijn slechts één week bedroeg. "Bewoners in de buurt worden betrokken bij het proces en de reactietermijn wordt in ieder geval verlengd tot begin mei of zelfs nog langer", aldus de gemeente.

Regels Europees Hof

Dat de gemeente een groter gebied in de Voorstraat wil aanwijzen heeft te maken met vergunningen. Voor een prostitutiebedrijf heb je, net als voor een gokinrichting of coffeeshop, een 'schaarse vergunning' nodig. Het Europees Hof heeft bepaald dat deze niet zomaar aan de huidige vergunninghouder gegeven mag worden. Aanvragers moeten met een plan komen en degenen met het beste plan krijgen de vergunning.

De rechter heeft ook aangegeven dat de gemeente een gebied mag aanwijzen waarbinnen prostitutiebedrijven zich mogen vestigen. Dit gebied moet groter zijn dan de bestaande locaties van de bedrijven, zodat er keuze is voor de aanvragers.

