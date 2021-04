'Gemeente had meer regie moeten nemen bij zonnepark Zuidvelde'

In de verte moet een deel van het zonnepark in Zuidvelde komen (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

In Zuidvelde sleept de kwestie rondom een nieuw zonnepark voort. Voor- en tegenstanders zijn weliswaar weer met elkaar in gesprek, maar de kloof blijft. Regie vanuit de gemeente Noordenveld was volgens betrokkenen zeer gewenst.

Dat stelt Bert van Halen, lid van de zogeheten kerngroep die spreekt namens tegenstanders uit het dorp. "Als de gemeente Noordenveld een voorbeeld had genomen aan buurgemeenten als Assen en Midden-Drenthe, en zelf de regie had genomen, dan hadden veel problemen voorkomen kunnen worden."

Voor en tegen

Niet alleen tegenstanders van het zonnepark hadden meer van de gemeente verwacht, ook de initiatiefnemers hadden graag gezien dat Noordenveld iets voortvarender aan de slag ging. Jeroen Niezen, vrijwilliger bij Energiecoöperatie Noordseveld, gaf al eerder aan dat Noordenveld aan de voorkant beter had kunnen communiceren. "Omdat ze dat niet deed, voelden enkele omwonenden zich overvallen."

Van Halen had graag gezien dat Noordenveld aan de hand van de provinciale 'zonneladder' aan de slag was gegaan. "Daarin staat een duidelijke routekaart voor duurzame projecten. Grootschalige zonneprojecten op land, zoals hier staat te gebeuren, staan daarin onderaan."

Buitenspel

De kerngroep heeft een eigen alternatief gepresenteerd voor het zonnepark van 130 hectare. "Op basis van een enquête die is verspreid onder inwoners, komen wij tot een park van 15 hectare", zegt Van Halen, die niet met zekerheid kan zeggen hoe zo'n grote groep hij representeert. "Maar uit de respons van de enquête kunnen we opmaken dat dit gaat om een relatief grote groep."

Het kleinschalige zonnepark moet 'landschapsvervuiling' beperken. Volgens Jeroen Niezen staat het alternatief echter zóver van het initiatief af, dat het eigenlijk 'ondoenlijk' is. "Je moet ook naar elkaar toe kunnen komen, maar met zo'n stellig alternatief zet je jezelf buitenspel", zegt hij.

Water bij de wijn

Verder zou een klein zonnepark niet rendabel zijn. Een drogreden, vindt Van Halen. "Waarom kan dat elders wel, zoals in Zeijen?", vraagt hij zich hardop af. "En waarom kan men in Assen wél druk bezig met zon-op-dak, maar zijn hier de daken niet geschikt? Waar is dat op gebaseerd?"

Toch sluit de kerngroep haar ogen niet voor de opgave waar Noordenveld (en daarmee ook de rest van het land) voor staat. "We weten dat er wat moet gebeuren in de strijd tegen klimaatverandering en we blijven in gesprek met de initiatiefnemers. Daarbij staan we open voor ideeën en ontwikkelingen. Maar dan moeten de initiatiefnemers wel wat water bij de wijn doen."

Vergunning

Beide partijen vinden dus dat er bij de ander maar weinig ruimte voor beweging is. Toch wil Van Halen niet spreken van een patstelling. "Zolang we in gesprek blijven, is dat niet het geval", zegt hij.

Inmiddels buigt ook de gemeenteraad zich over het vraagstuk. De aanvraag voor de vergunning is voor de tweede keer uitgesteld. "Ik durf nu niet met zekerheid te zeggen wanneer deze zal komen", zegt Niezen.

Lees ook: