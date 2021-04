Bennie Streuer gewond bij crash op Duits circuit

Tijdens een testdag van Team Bonovo Action ging het meteen in de eerste sessie mis, meldt Racesport.nl. Volgens de motorsportsite was een technisch probleem de oorzaak van het ongeluk. Waarschijnlijk zorgde een afgebroken wielophanging ervoor dat het Nederlands-Franse duo op een muur botste.

Geen gevoel in benen

Steuer was na de crash aanspreekbaar, maar had geen gevoel meer in zijn benen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de ambulance kwam het gevoel deels weer terug. Clément kwam met de schrik vrij, hoewel ze bij de botsing wel meters door de lucht vloog.

Het is voor Streuer niet zijn eerste zware crash met de zijspan. In 2019 raakte hij gewond in Portugal, toen hij door een ander duo van de baan werd gereden. Ex-geliefde en voormalig zijspankoppel Ilse de Haas uit Assen was onlangs ook betrokken bij een zware crash op het circuit van Le Mans.

