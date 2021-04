18 jaar cel geëist voor moord op Marcel Hoogerbrugge

Hala E. naast advocaat Ronald Knegt in de rechtbank in Assen (Rechten: Heleen van den Broek)

Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 door zijn ouders gevonden. De 49-jarige ex-militair, die een teruggetrokken bestaan leidde, lag met een ingeslagen schedel op bed in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen.

Gevonden door ouders

Hij kwam normaal gesproken drie à vier keer in de week bij zijn vader een kop thee drinken, maar had al een paar dagen niks van zich laten horen. Daarom gingen zijn ouders ongerust naar zijn huis. Uit bloedonderzoek bleek dat hij was gedrogeerd met een mix van medicijnen, waaronder antipsychotica. Omdat Hoogerbrugge wars van medicijnen was, gelooft het OM niet dat hij zelf die pillen heeft ingenomen.

De Soedanese vluchteling Hala E., die tegenwoordig in Groot-Brittannië woont, was al jaren bevriend met Hoogerbrugge. Haar vingerafdrukken en DNA zijn gevonden op glazen in zijn vaatwasser, waar ook medicijnresten in zaten. De 48-jarige vrouw heeft altijd ontkend.

