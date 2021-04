Dorpen in gemeente Emmen zijn goedkoper uit met aanleg glasvezel dan buitengebied

Sneller en beter internet zit eraan te komen voor alle dorpen in de gemeente Emmen. De firma Glasdraad start eind deze maand met een campagne in de plaatsen waar wel de coax-bekabeling van Ziggo ligt, maar dus nog geen glasvezel.

Met glasvezel kan een huishouden zijn digitale bereikbaarheid vergroten, want glasvezel biedt een betere capaciteit dan de bestaande coax-kabel.

Of de aanleg daadwerkelijk doorgaat hangt af van de belangstelling. Volgens projectleider Martijn Betlem van Glasdraad komen in totaal 3.800 adressen in aanmerking. "Als de helft van dat aantal zich voorstander toont, gaat de aanleg door."

Buitengebied

Vorig jaar voltooide de Glasdraad de aansluiting van honderden adressen in het buitengebied van Emmen. Van de 1.100 geschikte adressen ging toen iets meer dan de helft akkoord, waarna de aanleg in de zomer van 2019 van start ging. De aansluitkosten bedroegen toen 1.850 euro.

Voor de dorpen zelf liggen die kosten aanzienlijk lager. Wie in de bebouwde kom woont betaalt 250 euro, daarbuiten ligt het tarief op 950 euro. "De inwoners van de kleine kernen in Emmen zijn inderdaad goedkoper uit. Het buitengebied vergde veel graafwerk over langere afstanden, vandaar. Emmen is nu eenmaal een grote, uitgestrekte gemeente."

Niet vanzelfsprekend

Aanvankelijk werd gedacht aan een zelfde gemiddeld bedrag voor mensen die zowel binnen als buiten de dorpskern wonen. "Dat bleek alleen niet realistisch. Bewoners van een rijtjeshuis in een dorpshart gaan echt geen 500 of 600 euro neertellen voor een aansluiting. Vandaar dat zij goedkoper uit zijn. Wie direct buiten de kern woont, betaalt daarom meer."

Eigenlijk was het niet vanzelfsprekend dat Glasdraad na het buitengebied ook de dorpen zou oppakken. "Na een succesvolle proef met kleine kernen in het noorden van Amsterdam, hebben we besloten om hier alsnog gevolg aan te geven."

Voorstanders van glasvezel dienen zich voor 12 juli aan te melden bij Glasdraad. Adressen die in aanmerking komen ontvangen daarover nog een brief. "Als we genoemde huishoudens aan boord hebben, zou eind 2021 de aanleg kunnen beginnen." Betlem verwacht dat de aanleg ongeveer een jaar in beslag gaat nemen.