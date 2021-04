Veel vragen over AstraZeneca, GGD plant nieuwe vaccinafspraken in

Bij de GGD Drenthe komen veel vragen binnen over het AstraZeneca-vaccin. Gisteravond besloot demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om mensen onder 60 jaar voorlopig niet ingeënt worden met dat coronavaccin na een advies over mogelijke bijwerkingen.

"We krijgen veel telefoontjes binnen", zegt Linda van der Heide van de GGD Drenthe. "Wij als GGD en de huisartsen hebben hier alleen geen invloed op. Maar het is begrijpelijk dat er vragen zijn." De GGD verwijst mensen met vragen over het vaccin en eventuele bijwerkingen naar de website coronavaccinatie.nl van de Rijksoverheid en naar de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Tweede prik

Mensen onder de 60 jaar die al een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, ontvangen binnenkort wel gewoon een tweede. "Wereldwijd is nog geen enkel geval gemeld van ernstige bijwerkingen na een tweede prik." Voor 60-plussers gaat het vaccineren met AstraZeneca gewoon door bij huisartsen. Van der Heide: "Het risico op gezondheidsschade als gevolg van covid-19 is volgens gezondheidsraden bij 60-plussers veel groter is dan de bijwerking."

Tachtig zorgmedewerkers die tussen 1960 en 1996 zijn geboren krijgen nog wel een nieuwe oproep voor een prik met het Brits-Zweedse vaccin. Hun geplande afspraak is afgezegd. Om versnippering in afspraken te voorkomen, en daarmee verspilling van het vaccin, kunnen zij maandag in Emmen terecht.

Voor mensen die geen AstraZeneca willen krijgen toegediend is nog geen alternatief beschikbaar. Het RIVM buigt zich met Hugo de Jonge over de te volgen strategie.

