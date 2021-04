Burgemeesters tegen premier: 'Doe iets voor Molukse gemeenschap'

Ruim honderd burgemeesters, onder wie vijf Drentse, vragen premier Rutte om het leed te erkennen dat de Molukkers in Nederland is aangedaan. In een brief aan Rutte schrijven ze dat de tijd rijp is, omdat het zeventig jaar geleden is dat de eerste Molukkers in Nederland aankwamen.

De brief volgt op eerdere, vergelijkbare oproepen van burgemeesters. Burgemeester Marco Out van Assen was één van de eersten die vroegen om erkenning van het leed dat de Molukse gemeenschap is aangedaan. Kort daarna schaarden ook Karel Loohuis (Hoogeveen) en Mieke Damsma (Midden-Drenthe) zich achter de brief.

Onder de jongste brief van de burgemeesters staan nu ook de namen van Roger de Groot (De Wolden) en Klaas Smid (Noordenveld).

'Nederland onwaardig'

De burgemeesters vragen aan de minister-president om te erkennen 'dat de wijze van ontvangst en opvang destijds Nederland onwaardig is geweest en dat dit diepe sporen heeft nagelaten, tot op de dag van vandaag'.

Volgens de burgemeesters is de erkenning belangrijk, omdat de Molukse gemeenschap nog altijd moeite heeft om naar de toekomst te kijken. 'Zeker bij de jongste generaties zal een dergelijk gebaar veel pijn weghalen', schrijven de burgemeesters.

De premier zou die erkenning op 21 juni moeten uitspreken, stellen de ondertekenaars. Op die dag is het precies zeventig jaar geleden dat het laatste schip met Molukse ex-KNIL-militairen in Nederland aankwam.

'Versterking Molukse identiteit en cultuur'

Uitspreken van erkenning is nog niet genoeg, vinden de burgemeesters. De overheid moet ook meer investeren in de Molukse gemeenschap. 'Hierbij gaat het wat ons betreft om versterking van de Molukse identiteit, cultuur en geschiedenis, maar ook om versterking en ondersteuning op sociaal en economisch gebied. Ook pleiten wij ervoor dat er weer een landelijk overleg komt met de Molukse gemeenschap om de achterdocht jegens de overheid te verkleinen', staat in de brief aan de premier.

70 jaar TV Drenthe zond 21 maart een documentaire uit over David Hully, een van de Molukse KNIL-militairen die 70 jaar geleden naar Nederland kwam. David Hully woonde in Bovensmilde. De documentaire Het Verleden Voltooid werd gemaakt door zijn zoon Willem Hully. De documentaire is hier terug te zien. Podcast Kamp Schattenberg De podcast Kamp Schattenberg is vanaf 20 maart vier weken lang te horen (geweest) in het programma Drenthe Toen op Radio Drenthe, tussen 12.00 uur en 14.00 uur. De afleveringen zijn natuurlijk ook te beluisteren via de websites van RTV Drenthe en het Drents Archief en in je favoriete podcast-app.

