Drentse verpleeg- en verzorgingstehuizen: 'Versoepelingen te vroeg'

Volgens minister De Jonge werkt het vaccineren. "Dat zien we nu volop in de verpleeghuizen", zei De Jonge. "Daarom kunnen we nu na een lange en spannende tijd voorzichtig weer wat versoepelen. Als er voldoende gevaccineerd is, is een knuffel door vaste bezoekers weer mogelijk. Prachtig toch?"

'Te vroeg'

Maar dat is volgens de Drentse verpleeg- en verzorgingstehuizen 'echt nog te vroeg', laat directeur-bestuurder Mariska Roeters van ZZWD weten.

De versoepelingen houden onder meer in dat gevaccineerde bewoners enkele bezoekers op de kamer mogen ontvangen, zonder dat daarbij een mondmasker of anderhalve meter afstand nodig is. De bezoekers moeten dan wel negatief getest zijn of een vaccin hebben gehad. Ook zouden er activiteiten in grotere groepen mogelijk zijn en kunnen er bijvoorbeeld weer meer vrijwilligers en kappers in de verpleeg- en verzorgingstehuizen aan het werk.

Lastige afweging

Volgens demissionair minister De Jonge moet iedere zorginstelling zelf afwegen of daarbij de veiligheid van bewoners en medewerkers en het welzijn van bewoners met elkaar in balans zijn.

Dat is volgens Roeters lastig, omdat het niet bekend is welke bezoekers wel of niet gevaccineerd zijn. "We weten zelfs niet van onze medewerkers wie wel of niet is gevaccineerd. In het kader van de AVG-privacywet mogen we dit niet registeren, dus we tasten hier in het duister. Ook is nog niet bekend of iemand die volledig gevaccineerd is het virus alsnog kan overdragen."

Zorgcontinuïteit onder druk

Bovendien is het aantal besmettingen onder medewerkers van verpleeg- en verzorgingstehuizen nog niet gedaald. Regiomanager John Post van Accolade Zorg uit Assen vertelt dat door uitval vanwege ziekte of quarantaine de zorgcontinuïteit onder druk staat. "Mede doordat ook veel medewerkers nog echt moeten herstellen van corona en niet of slechts deels kunnen werken." Wat Post betreft kunnen de versoepelingen dan ook pas doorgaan als ook de zorgcontinuïteit gegarandeerd is.