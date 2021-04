Sekswerkers Meppel hekelen Kamervragen SGP: 'Wij willen juist meer vergunningen'

De sekswerkers in Meppel zijn niet blij met Kamervragen van de SGP over de plannen van de gemeente. De politieke partij oppert om de prostitutievergunningen geheel in te trekken en daar zijn de sekswerkers niet van gediend.

Meppel wil een groter deel van de Voorstraat aanwijzen als gebied waar prostitutiebedrijven zich mogen vestigen. De SGP heeft aan ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vragen gesteld over de plannen van de gemeente.

Wij kunnen bevestigen dat ook onze streng christelijke medemens aardse behoeften heeft en ook gebruik maakt van onze diensten" Sekswerkers in Meppel

In een gezamenlijke reactie moeten de sekswerkers enigszins lachen om de vragen van de SGP. "Het is bekend dat streng-christelijke partijen druk zetten op een zogenaamde nul-optie in gemeentes waar ze een meerderheid hebben, zoals op de Bible Belt. Ze worden gedreven door moralisme, maar wij kunnen bevestigen dat ook onze streng christelijke medemens aardse behoeften heeft en ook gebruik maakt van onze diensten."

De sekswerkers denken dat het juist in de illegaliteit mis gaat. "De gevallen van misbruik, mensenhandel, drugsgebruik vinden plaats in de niet-vergunde sector. Wij zitten namelijk in het zicht van handhavingsinstanties en moeten aan strenge regels voldoen. Als er bij ons iets mis gaat, raken wij onze vergunning kwijt. Door onze investeringen staat er te veel op het spel voor een exploitant met vergunning om een dergelijk risico te nemen."

Meer vergunningen

De sekswerkers pleiten juist voor meer vergunningen in Meppel. "Als ze echt misstanden willen aanpakken moet je je pijlen richten op illegaal sekswerk vanuit woningen, vakantieparken of hotels. Je kan dus stellen dat op dit moment in Nederland de pijlen verkeerd gericht zijn wanneer je het welzijn van de sekswerker voorop hebt staan en misstanden wilt aanpakken."

"Het zou juist beter zijn voor het welzijn van de sekswerker en ook voor hun bezoekers dat er juist meer vergunningen worden uitgegeven, niet minder. Er is al een tekort aan vergunningen en het verder verminderen ervan veroorzaakt alleen maar meer spanning op sekswerk vanuit huizen en hotels, wat terecht ongewenst is."

'Achterhaald idee'

De sekswerkers rekenen op de steun van de meerderheid in Meppel. "De SGP'ers veroordelen alle seks buiten het huwelijk. Gelukkig vindt een meerderheid van de Nederlandse bevolking dit een achterhaald idee, ook in de gemeente Meppel."

De nullijn van de SGP vegen ze van tafel. "Dat is niet aan de orde en kan ook niet zomaar in een zichzelf respecterende gemeente die er wil zijn voor alle burgers en dit zo goed mogelijk wil regelen. We zijn tenslotte een tolerant democratisch land waarbij het niet gepast is dat een kleine groep hun wil oplegt aan een andere groep die de meerderheid vormt. Het is dan ook jammer dat die kleine groep vaak onevenredig veel aandacht krijgt, simpelweg omdat ze het hardste schreeuwen."

Lees ook: